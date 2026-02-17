Coinbase-Aktie trotz gekappter Kursziele im Rallyemodus

Das neue Ziel impliziert weiterhin ein Aufwärtspotenzial von rund 60 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau von etwa 164 US-Dollar.

Trotz eines deutlichen Kurszielschnitts bleibt die Wall Street bei Coinbase bullish. Die US-Investmentbank Benchmark hat ihr Kursziel für Coinbase um mehr als ein Drittel reduziert und liegt nun bei 267 US-Dollar statt zuvor 421 US-Dollar. Analyst Mark Palmer bestätigte dennoch seine Kaufempfehlung und argumentierte, dass das Unternehmen operativ robuster aufgestellt sei als je zuvor – trotz eines schwachen Quartalsberichts und eines allgemeinen Rückgangs am Kryptomarkt.

Die Aktie schloss zuletzt mit einem Plus von mehr als 16 Prozent und erholte sich damit deutlich von den vorherigen Verlusten im Zuge des allgemeinen Krypto-Ausverkaufs.

Umsatzrückgang trifft auf deutlichen Nettoverlust

Im vierten Quartal erwirtschaftete Coinbase einen Nettoerlös von 1,71 Milliarden US-Dollar – ein Rückgang von fünf Prozent gegenüber dem Vorquartal und unter den Analystenerwartungen von rund 1,81 Milliarden US-Dollar. Besonders belastend wirkte sich das schwächere Handelsumfeld aus: Die Transaktionsumsätze sanken um sechs Prozent auf 983 Millionen US-Dollar, parallel zu einem Rückgang der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung um etwa elf Prozent.

Unter dem Strich rutschte das Unternehmen auf GAAP-Basis in die roten Zahlen und meldete einen Nettoverlust von 667 Millionen US-Dollar. Ausschlaggebend waren unrealisierten Verluste auf das eigene Kryptovermögen sowie Abschreibungen auf strategische Beteiligungen.

Institutionelles Geschäft und Derivate gewinnen an Dynamik

Ein zentraler Lichtblick war das institutionelle Handelsgeschäft. Die entsprechenden Erlöse stiegen sequenziell um 37 Prozent auf 185 Millionen US-Dollar. Treiber war unter anderem die erste vollständige Integration der Krypto-Optionsbörse Deribit, die Coinbase im vergangenen Jahr für rund 2,9 Milliarden US-Dollar übernommen hatte.

CEO Brian Armstrong betonte, dass insbesondere Derivateprodukte ab 2026 zu einem zentralen Wachstumsmotor werden könnten.

Vom Krypto-Broker zum "Everything Exchange"?

Die strategische Neuausrichtung wird an mehreren Initiativen sichtbar. Coinbase hat den Handel mit fast 10.000 Aktien-Tickern gestartet, Prediction Markets zunächst in Kooperation mit Kalshi eingeführt und verzeichnete während des jüngsten Marktabschwungs Rekordvolumina im Rohstoffsegment.

Analyst Palmer sieht hierin den zentralen Widerspruch der Investmentthese: Kurzfristig verhalte sich die Aktie weiterhin wie ein gehebelter Proxy auf den Kryptomarkt, langfristig entwickle sich das Unternehmen jedoch in Richtung einer breit aufgestellten Multi-Asset-Handelsplattform.

Analystenmeinungen

Die Investmentbank Bernstein bestätigte ebenfalls ein Outperform-Rating mit einem Kursziel von 440 US-Dollar und bezeichnete die Aktie auf Bewertungsbasis als "zu günstig zum Verkaufen". Auch Canaccord blieb trotz einer Senkung des Zielkurses auf 300 US-Dollar bei einer Kaufempfehlung. Die Deutsche Bank bleibt mit einem reduzierten Ziel von 331 auf 250 US-Dollar auch bei "Buy".

Deutlich vorsichtiger zeigte sich hingegen Piper Sandler, das sein Kursziel auf 150 US-Dollar reduzierte und bei einer neutralen Einstufung blieb.

ARK Invest setzt auf Erholung

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ARK Invest, das unter Leitung von Cathie Wood erneut als Käufer auftrat. Der Fondsanbieter erwarb rund 92.854 Coinbase-Aktien im Gegenwert von mehr als 15 Millionen US-Dollar über mehrere ETFs.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 137,0EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



