JEFFERIES stuft British American Tobacco auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Der Tabakkonzern setze den Übergang in das wachstumsstarke Geschäft mit rauchfreien Produkten weiter erfolgreich um, schrieb Andrei Andon-Ionita in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der massive Bewertungsabschlag zum Konkurrenten Philip Morris dürfte schrumpfen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 49,70EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Andrei Andon-Ionita
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
