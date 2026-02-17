JEFFERIES stuft British American Tobacco auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Der Tabakkonzern setze den Übergang in das wachstumsstarke Geschäft mit rauchfreien Produkten weiter erfolgreich um, schrieb Andrei Andon-Ionita in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der massive Bewertungsabschlag zum Konkurrenten Philip Morris dürfte schrumpfen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 49,70EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.