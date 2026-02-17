ad pepper media International: Rekordjahr 2025 erreicht!
ad pepper media setzt neue Maßstäbe: 2025 erreicht die Gruppe Rekordwerte bei Umsatz, EBITDA und Liquidität – und stellt zugleich ihre Segmentstruktur neu auf.
Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
- ad pepper media meldet ein Rekordjahr 2025 mit einem Gruppenumsatz von TEUR 56.957 und einem Gesamt-EBITDA von TEUR 7.171 — bestes Ergebnis seit Bestehen der Gruppe.
- Viertelquartalsumsatz Q4 2025: TEUR 21.897 (Q4 2024: TEUR 5.827); darin enthaltene Umsätze aus nicht fortgeführten Tätigkeiten (ad agents) TEUR 1.742; solute trug im Q4 TEUR 15.814 bei.
- Gesamt-EBITDA Q4 2025: TEUR 5.018 (Q4 2024: TEUR 812), inklusive eines Veräußerungsgewinns aus dem Verkauf des ad agents-Segments in Höhe von TEUR 2.340.
- Segment-EBITDAs Q4 2025 (fortgeführte Segmente): solute TEUR 2.338, Webgains TEUR 848 (Q4 2024: TEUR 1.103), ad pepper TEUR -90 (Q4 2024: TEUR -384).
- Starke Liquiditätsreserve: liquide Mittel per 31.12.2025 TEUR 27.330 (31.12.2024: TEUR 24.155).
- Organisatorische Änderung: Nach Verkauf von ad agents wird künftig nur noch über zwei Segmente berichtet (solute und Webgains); das bisherige Segment ad pepper wird künftig als Teil von Webgains ausgewiesen; Geschäftsbericht 2025 wird voraussichtlich am 30. April 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Ad Pepper Media International ist am 21.05.2026.
Der Kurs von Ad Pepper Media International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,11 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,7600EUR das entspricht einem Minus von -4,83 % seit der Veröffentlichung.
-2,11 %
-2,07 %
0,00 %
-4,05 %
+40,59 %
+12,25 %
-57,61 %
+94,52 %
-67,29 %
