JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest beschäftigte sich am Montag mit der Thematik Biopharma im Vergleich zu Biotechnologie und den Auswirkungen auf die Zell- und Gentherapie (CGT). Angesichts der jüngsten Kürzungen in den CGT-Portfolios der großen Pharmaunternehmen habe Experte Andreas Weiler in einer Telefonkonferenz argumentiert, dass CGT zwar attraktiv bleibe, "Big Pharma" jedoch eine abwartende Haltung eingenommen habe. Sie unterzeichneten Deals, die stark von Forschungsfortschritten abhingen./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 138,4EUR auf Lang & Schwarz (17. Februar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
