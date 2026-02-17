    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPlatin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Platin

    Droht gnadenloser Abverkauf?

    2405 Aufrufe 2405 0 Kommentare 0 Kommentare

    Platinpreis am Scheideweg. Koppelt sich Platin jetzt von Gold und Silber ab?

    Platin erreicht die 2.000 US-Dollar. Die Platin-Prognose 2026 wackelt. Koppelt sich Platin jetzt von Gold und Silber ab?

    Für Sie zusammengefasst
    Droht gnadenloser Abverkauf? - Platinpreis am Scheideweg. Koppelt sich Platin jetzt von Gold und Silber ab?
    Foto: AdobeStock

    Platin bricht Erholungsversuch zu früh ab - Warnzeichen

    Aus charttechnischer Sicht mehren sich die Warnzeichen. Der Sturm auf die 3.000 US-Dollar mündete für Platin in einem knackigen Abverkauf. Erst mit dem Erreichen der 2.000 US-Dollar setzte eine Stabilisierung ein. Der Platinpreis lief noch einmal über die 2.300 US-Dollar, ehe abermals Gewinnmitnahmen einsetzten und Platin erneut auf die 2.000 US-Dollar zwangen. Wieder hielt die Preiszone dem Druck stand. Der Platinpreis setzte zur nächsten Erholung an, doch diese fiel bereits in sich zusammen, ehe sie die 2.200 US-Dollar erreichen konnte. Dass die Erholungsversuche zuletzt immer schwächer wurden, ist eindeutig ein Warnzeichen. Zugleich erhöht sich der Druck auf den entscheidenden Preisbereich. 

    Diese Problematik hat Platin jedoch nicht exklusiv – ganz ähnlich sieht es bei Silber aus. Und obgleich Gold stabiler wirkt, gelang es auch dem Goldpreis zuletzt nicht, die Erholung entscheidend voranzubringen. Der gesamte Edelmetallsektor ist in einer Korrektur gefangen. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!
    Long
    124,79€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 13,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    140,70€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.

     

    Platin vs. Gold und Silber – Platin noch immer ein Schnäppchen

    Setzt man Platin in Relation zu Gold und Silber, dann lässt sich salopp konstatieren, dass Platin ein Schnäppchen ist. Der Platinpreis liegt aktuell bei 2.031 US-Dollar, Gold bei 4.978 US-Dollar und Silber bei 75,9 US-Dollar. Entsprechend ergibt sich für die Gold-Platin-Ratio ein Wert von 2,45 und für die Platin-Silber-Ratio ein Wert von 26,7. Zum Vergleich. Zum Zeitpunkt unserer letzten Platin-Kommentierung lagen die Ratios bei 2,38 und 25,8. Um die aktuellen Werte in den historischen Kontext einzuordnen: Als langfristige relevante Durchschnittswerte gelten für die Gold-Platin-Ratio 1 und die Platin-Silber-Ratio 75. Anhand dieser Werte lässt sich für Platin im Vergleich zu Gold und Silber nach wie vor ein deutliches Nachholpotenzial ableiten. 

    Fazit – Droht Platin ein gnadenloser Abverkauf?

    Das Erreichen der 2.000 US-Dollar ist aus charttechnischer Sicht durchaus eine heikle Situation. Bei einem Unterschreiten würde eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 1.750 US-Dollar – im worst case auf 1.500 US-Dollar - drohen. Im besten Fall gelingt dem Platinpreis jedoch bereits im Bereich von 2.000 US-Dollar die Trendwende. 

    Die fundamentalen Preistreiber sind aktiv und dürften die aktuelle Schwäche über kurz oder lang überlagern. Vor allem das strukturelle Defizit, das dem Platin-Markt in den kommenden Jahren ins Haus steht, sollte die Preisrallye wieder ankurbeln können. Wir hatten in der Platin-Kommentierung vom 10. Februar ausführlich die Defizit-Situation am Platin-Markt beleuchtet. Zudem treiben weitere Faktoren, wie US-Dollar-Schwäche und die zunehmende Bedeutung von Platin, wenn es darum geht, sichere Häfen anzusteuern, den Platinpreis an. 

    Kurzum. Die aktuelle Preisschwäche ist eher als Momentaufnahme zu bewerten. Gleichzeitig bietet sie meinungsstarken und antizyklisch agierenden Investoren und Anlegern interessante Gelegenheiten. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung Platin in Richtung 3.000 US-Dollar oder gar 4.000 US-Dollar sollte ob des fundamentalen Drucks nicht überraschen. 
    Die letzte Kommentierung zu Platin wurde an dieser Stelle mit „[…] Mit Blick auf die aktuelle Konstellation im Edelmetallsektor gilt unverändert, dass die Aktien der großen Gold- und Silberproduzenten, wie Barrick, Newmont, Pan American Silver oder Hecla Mining unverändert exzellente Alternativen zu den hochbewerteten Tech-Aktien wie Nvidia und Palantir etc. darstellen. Ein Blick auf die Aktien der großen Platinproduzenten wie Impala Platinum, Northam Platinum und Sibanye Stillwater dürfte sich allerdings ebenfalls lohnen.“ beendet. Dem ist auch heute nichts hinzuzufügen.  

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.


    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Droht gnadenloser Abverkauf? Platinpreis am Scheideweg. Koppelt sich Platin jetzt von Gold und Silber ab? Platin erreicht die 2.000 US-Dollar. Die Platin-Prognose 2026 wackelt. Koppelt sich Platin jetzt von Gold und Silber ab?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     