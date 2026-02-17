NORMA Group Aktie schmiert ab - 17.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die NORMA Group Aktie. Sie fällt um -3,52 % auf 15,360€. Der Kursrückgang der NORMA Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,50 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,52 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die NORMA Group ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Sie konkurriert mit Unternehmen wie Parker Hannifin und Eaton und hebt sich durch innovative Lösungen und hohe Qualitätsstandards ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NORMA Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,02 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um -5,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,26 %. Im Jahr 2026 gab es für NORMA Group bisher ein Plus von +8,41 %.

NORMA Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,94 % 1 Monat +8,26 % 3 Monate +18,02 % 1 Jahr -7,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NORMA Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen des Verkaufs der Wassersparte für Bewertung und Kurs, die Debatte Sonderdividende versus Aktienrückkauf/Einziehung (ARP) und deren Wirkung auf EPS und Kurs. Diskutiert werden schwache Q4‑Zahlen aber angeblich im Plan (Marge ~0–1%), hohe Cashzuflüsse/Schuldenabbau (~260–300 Mio.), Restrukturierungskosten (~30 Mio.), mögliche Zukäufe als Wachstumshebel sowie Kursrisiken (Szenarien 12€ bis ~25€).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NORMA Group eingestellt.

Informationen zur NORMA Group Aktie

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 489,41 Mio. € wert.

Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax am Dienstag seine jüngsten Verluste ausweiten. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 24.721 Punkte. Damit orientiert sich …

NORMA Group blickt auf ein anspruchsvolles, aber richtungsweisendes Jahr 2025 zurück: Umsatz, Ergebnis, Cashflow und strategische Weichenstellungen prägen die Bilanz.

NORMA closes 2025 broadly on target yet under pressure: sales and margins decline, cash flow stays solid, and a major divestment reshapes the group into an “Industrial Powerhouse.”

NORMA Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.