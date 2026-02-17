Ottobock Aktie startet durch - 17.02.2026

Der Kurs der Ottobock Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,14 %.

Einen starken Börsentag erlebt die Ottobock Aktie. Sie steigt um +6,22 % auf 61,50€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Ottobock Aktie. Nach einem Plus von +1,22 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 61,50€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ottobock auf -11,15 %.

Ottobock Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,24 % 1 Monat -11,88 % 3 Monate -18,14 % 1 Jahr -16,50 %

Informationen zur Ottobock Aktie

Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,90 Mrd. € wert.

Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax am Dienstag seine jüngsten Verluste ausweiten. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 24.721 Punkte. Damit orientiert sich …

Der Prothesenhersteller Ottobock erwartet nach einem Umsatz- und Ergebnisplus im vergangenen Jahr weiteres Wachstum. Die Erlöse im Kerngeschäft sollen 2026 um fünf bis acht Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Duderstadt mit. Die …

In 2025, Ottobock set new benchmarks in growth, profitability, and innovation, reinforcing its global leadership in prosthetics, orthotics, and patient care.

Ottobock Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.