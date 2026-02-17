    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOttobock AktievorwärtsNachrichten zu Ottobock

    Ottobock Aktie erst Anstieg dann Einbruch - 17.02.2026

    Die Ottobock Aktie fing stark an und ist mittlerweile deutlich ins Minus gewechselt.

    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    Update: 

    Nach dem starken Anstieg am Tagesanfang, liegt die Ottobock Aktie mittlerweile deutlich im Minus.

    Ottobock aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.02.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Ottobock Aktie. Sie steigt um +6,22 % auf 61,50. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Ottobock Aktie. Nach einem Plus von +1,22 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 61,50. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der Ottobock Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,14 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ottobock auf -11,15 %.

    Ottobock Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,24 %
    1 Monat -11,88 %
    3 Monate -18,14 %
    1 Jahr -16,50 %

    Informationen zur Ottobock Aktie

    Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,90 Mrd. € wert.

    Dax rutscht weiter ab

     

    Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax am Dienstag seine jüngsten Verluste ausweiten. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 24.721 Punkte. Damit orientiert sich …

     

    Ottobock will nach Umsatz- und Gewinnplus weiter wachsen

     

    Der Prothesenhersteller Ottobock erwartet nach einem Umsatz- und Ergebnisplus im vergangenen Jahr weiteres Wachstum. Die Erlöse im Kerngeschäft sollen 2026 um fünf bis acht Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Duderstadt mit. Die …

     

    Ottobock Reports Record Results: Double-Digit Growth & Bright Outlook

     

    In 2025, Ottobock set new benchmarks in growth, profitability, and innovation, reinforcing its global leadership in prosthetics, orthotics, and patient care.

     

    Ottobock Aktie jetzt kaufen?

     

    Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Ottobock

    -6,30 %
    -10,37 %
    -18,24 %
    -24,05 %
    -21,38 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222

     




