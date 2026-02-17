    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNewron Pharmaceuticals AktievorwärtsNachrichten zu Newron Pharmaceuticals

    Newron Pharmaceuticals Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 17.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Newron Pharmaceuticals Aktie bisher Verluste von -4,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Newron Pharmaceuticals Aktie.

    Foto: Newron Pharmaceuticals SpA

    Newron Pharmaceuticals entwickelt Therapien für neurologische Erkrankungen, mit Produkten wie Xadago für Parkinson. Als Nischenanbieter konkurriert es mit Biogen und Teva. Einzigartig ist die Spezialisierung auf seltene Erkrankungen und strategische Partnerschaften.

    Newron Pharmaceuticals aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Newron Pharmaceuticals Aktie. Mit einer Performance von -4,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,65 %, geht es heute bei der Newron Pharmaceuticals Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Newron Pharmaceuticals in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +40,11 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newron Pharmaceuticals Aktie damit um +6,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Newron Pharmaceuticals -11,39 % verloren.

    Newron Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,25 %
    1 Monat -15,00 %
    3 Monate +40,11 %
    1 Jahr +112,50 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Newron Pharmaceuticals Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Kursentwicklung bis zu den klinischen Daten im Herbst/Winter: viele Nutzer raten zu Abwarten, da die Kapitalerhöhung und niedrige Handelsvolumina beim Rutsch unter 20 CHF nahelegen, dass wenige Kleinanleger verkauft haben und eine Übernahme vor den Daten unwahrscheinlich ist. Es wird über Anteilskonzentration bei Großinvestoren und tranche‑gebundene Meilensteine diskutiert, die künftige Kursbewegungen beeinflussen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Newron Pharmaceuticals eingestellt.

    Informationen zur Newron Pharmaceuticals Aktie

    Es gibt 19 Mio. Newron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 427,55 Mio. € wert.

    Ob die Newron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newron Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Newron Pharmaceuticals

    -4,52 %
    +6,25 %
    -15,00 %
    +40,11 %
    +112,50 %
    +328,17 %
    +750,00 %
    +44,53 %
    ISIN:IT0004147952WKN:A0LF18



