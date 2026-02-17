Newron Pharmaceuticals Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 17.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Newron Pharmaceuticals Aktie. Mit einer Performance von -4,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,65 %, geht es heute bei der Newron Pharmaceuticals Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Newron Pharmaceuticals entwickelt Therapien für neurologische Erkrankungen, mit Produkten wie Xadago für Parkinson. Als Nischenanbieter konkurriert es mit Biogen und Teva. Einzigartig ist die Spezialisierung auf seltene Erkrankungen und strategische Partnerschaften.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Newron Pharmaceuticals in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +40,11 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newron Pharmaceuticals Aktie damit um +6,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Newron Pharmaceuticals -11,39 % verloren.

Newron Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,25 % 1 Monat -15,00 % 3 Monate +40,11 % 1 Jahr +112,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Newron Pharmaceuticals Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Kursentwicklung bis zu den klinischen Daten im Herbst/Winter: viele Nutzer raten zu Abwarten, da die Kapitalerhöhung und niedrige Handelsvolumina beim Rutsch unter 20 CHF nahelegen, dass wenige Kleinanleger verkauft haben und eine Übernahme vor den Daten unwahrscheinlich ist. Es wird über Anteilskonzentration bei Großinvestoren und tranche‑gebundene Meilensteine diskutiert, die künftige Kursbewegungen beeinflussen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Newron Pharmaceuticals eingestellt.

Informationen zur Newron Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 19 Mio. Newron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 427,55 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von UCB und Co.

UCB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,50 %.

Newron Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Newron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.