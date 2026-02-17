Equinox Gold - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.02.2026

Mit einer Performance von -3,17 % musste die Equinox Gold Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Equinox Gold Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,695€, mit einem Minus von -3,17 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Equinox Gold ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit Minen in Nord- und Südamerika, der sich durch geografische Diversifikation und strategische Expansionen auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Barrick Gold und Newmont Corporation.

Obwohl die Equinox Gold Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,48 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Equinox Gold Aktie damit um +0,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Equinox Gold +6,44 % gewonnen.

Equinox Gold Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,31 % 1 Monat +3,72 % 3 Monate +18,48 % 1 Jahr +96,61 %

Informationen zur Equinox Gold Aktie

Es gibt 786 Mio. Equinox Gold Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,97 Mrd. € wert.

Equinox Gold Aktie jetzt kaufen?

Ob die Equinox Gold Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Equinox Gold Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.