    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEquinox Gold AktievorwärtsNachrichten zu Equinox Gold

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Equinox Gold - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Equinox Gold Aktie bisher Verluste von -3,17 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Equinox Gold Aktie.

    Besonders beachtet! - Equinox Gold - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.02.2026
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Equinox Gold ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit Minen in Nord- und Südamerika, der sich durch geografische Diversifikation und strategische Expansionen auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Barrick Gold und Newmont Corporation.

    Equinox Gold Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.02.2026

    Mit einer Performance von -3,17 % musste die Equinox Gold Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Equinox Gold Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,695, mit einem Minus von -3,17 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl die Equinox Gold Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,48 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Equinox Gold Aktie damit um +0,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Equinox Gold +6,44 % gewonnen.

    Equinox Gold Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,31 %
    1 Monat +3,72 %
    3 Monate +18,48 %
    1 Jahr +96,61 %

    Informationen zur Equinox Gold Aktie

    Es gibt 786 Mio. Equinox Gold Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,97 Mrd. € wert.

    Equinox Gold Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Equinox Gold Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Equinox Gold Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Equinox Gold

    -3,17 %
    +0,31 %
    +3,72 %
    +18,48 %
    +96,61 %
    +265,22 %
    +62,96 %
    +292,43 %
    ISIN:CA29446Y5020WKN:A2PQPG



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Equinox Gold - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Equinox Gold Aktie bisher Verluste von -3,17 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Equinox Gold Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     