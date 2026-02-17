DF Deutsche Forfait Aktie legt weiter zu - 17.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die DF Deutsche Forfait Aktie. Sie steigt um +24,20 % auf 9,7500€. Nach dem gestrigen Anstieg von +35,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DF Deutsche Forfait Aktie. Nach einem Plus von +35,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,7500€, mit einem Plus von +24,20 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

DF Deutsche Forfait AG bietet spezialisierte Außenhandelsfinanzierung und Risikomanagement, fokussiert auf Schwellenländer. Konkurrenten sind Euler Hermes und Coface. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für komplexe Märkte.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der DF Deutsche Forfait Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +752,71 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +550,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +501,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DF Deutsche Forfait +1.016,75 % gewonnen.

DF Deutsche Forfait Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +550,89 % 1 Monat +501,09 % 3 Monate +752,71 % 1 Jahr +702,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DF Deutsche Forfait Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursbewegungen bei DF (schneller Vorbörsen‑Anstieg, hohe tägliche Umsätze), Debatten über mögliche Pump‑and‑Dump‑Manöver und Short‑Positionen, sowie kontroverse Einschätzungen zur Bewertung und den Fundamentaldaten: einige sehen seit 2016 Gewinne, hohes Eigenkapital und Wachstumspotenzial durch Plasma/Irangeschäft, andere warnen vor ehemaligem Insolvenzmantel, wechselndem Geschäftsmodell und hohen Sanktions‑/Delisting‑Risiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DF Deutsche Forfait eingestellt.

Informationen zur DF Deutsche Forfait Aktie

Es gibt 12 Mio. DF Deutsche Forfait Aktien. Damit ist das Unternehmen 114,71 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Deutsche Bank und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,05 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -0,48 %. HSBC Holdings notiert heute unverändert, mit 0,00 %. UniCredit verliert -0,28 %

DF Deutsche Forfait Aktie jetzt kaufen?

Ob die DF Deutsche Forfait Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.