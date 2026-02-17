DAX startet im Minus – Gespanntes Warten auf die Wall Street

Die Anleger fokussieren sich in dieser Woche verstärkt auf die Unternehmensnachrichten, da die makroökonomische Datenlage eher spärlich bleibt. Es dürften zwar einige Zahlen Beachtung finden, die jedoch einen frühzyklischen Charakter besitzen. Viel wichtiger sollten daher die Bilanzvorlagen von Walmart & Co. werden. Heute stehen zunächst der ZEW-Index aus Deutschland und der Empire-State-Index aus den USA im Fokus. Zudem werden Quartalszahlen von Palo Alto Networks, Medtronic und Celanese erwartet.

Die Vorgaben bleiben nach dem Feiertag in den USA auch am heutigen Dienstag relativ dünn. In Asien waren viele Börsen feiertagsbedingt geschlossen, lediglich in Japan und Australien wurde gehandelt. An der Börse in Tokio wirkten die schlechter als erwarteten Wirtschaftsdaten nach, und in Australien halfen die besser als befürchteten Unternehmenszahlen vom Indexschwergewicht BHP dem Gesamtmarkt. Aus den USA werden erst heute Nachmittag wieder eindeutige Signale an die internationalen Finanzmärkte gesendet.

Der Handel im DAX dürfte sich am Vormittag in engeren Kursbahnen bewegen und erst am Nachmittag mit der Eröffnung an der Wall Street neuen Schwung bekommen. Die Handelsspanne könnte aus technischer Sicht im Bereich zwischen 24 650 und 24 900 Punkten liegen. Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

