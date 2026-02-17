    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Vor Verhandlungen

    Opfer in Ukraine, Brand in Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Luftkrieg: 68-Jährige in Sumy durch Drohne wg.
    • Odessa: Stromnetz schwer getroffen, 3 verletzt.
    • Genf-Verhandlungen starten, Angriffe beidseit.
    Vor Verhandlungen - Opfer in Ukraine, Brand in Russland
    ODESSA/ILSKI (dpa-AFX) - Vor der neuen Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der USA geht der Luftkrieg weiter. In der Region Sumy im Norden der Ukraine wurde eine 68-jährige Frau bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie die regionale Staatsanwaltschaft mitteilte. Ihre beiden 7 und 15 Jahre alten Enkel sowie deren Eltern seien verletzt worden. Außerdem wurden den Angaben nach eine Frau und ein Mann im Nachbarhaus verletzt.

    In der ukrainischen Hafenstadt Odessa wurden Militärverwaltungschef Serhij Lyssak zufolge drei Menschen verletzt, einer davon schwer. In der Nacht sei in der Stadt am Schwarzen Meer sechsmal Luftalarm ausgelöst worden, schrieb er auf Telegram. Infrastrukturobjekte und zivile Gebäude seien beschädigt worden. Dem Stromversorger DTEK zufolge trafen russische Angriffe erneut die Energieversorgung der Region Odessa. Die Zerstörungen seien außerordentlich schwerwiegend und die Reparatur werde lange Zeit benötigen, teilte der Versorger mit, ohne Details zu nennen.

    Auch in Dnipro gab es laut Behördenangaben Feuer infolge russischer Angriffe.

    Das ukrainische Militär nahm seinerseits Ziele in Russland ins Visier. Nach Angaben des Zivilschutzstabs der Region Krasnodar in Südrussland kam es infolge eines Drohnenangriffs in Ilski zu einem Brand auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern in einer Ölraffinerie. Verletzte gebe es nicht.

    Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch Ziele in Russland an. Das Ausmaß der Schäden steht dabei in keinem Verhältnis zu den verheerenden Kriegsfolgen russischer Angriffe in der Ukraine. Vertreter Russlands und der Ukraine verhandeln ab heute unter Vermittlung der USA in Genf in der Schweiz ein weiteres Mal über ein mögliches Ende des Kriegs./ksr/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
