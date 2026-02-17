Critical Infrastructure Technologies - Finanzielle Position gestärkt

973.685 $ aus der Ausübung von Warrants erhalten

Vancouver, BC – 17. Februar 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer, leistungsstarker mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen, freut sich über eine deutliche Stärkung seiner finanziellen Position nach der erfolgreichen Ausübung von Warrants des Unternehmens und einer Anzahlung von Critical Metals Corp. (NASDAQ: CRML) im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Nexus 20-Plattform.

Insgesamt wurden 3.245.619 Warrants zu einem Preis von 0,30 $ ausgeübt, wodurch CiTech neue Mittel in Höhe von 973.685 $ erhielt.

Darüber hinaus hat CiTech 395.600 $, was einer Anzahlung von 30 % entspricht, für den Verkauf einer Nexus 20-Plattform an Critical Metals Corp. (NASDAQ: CRML) erhalten. Die Einheit soll im Tanbreez-Projekt von Critical Metals Corp. in Grönland eingesetzt werden.

Der Chief Executive Officer von CiTech, Brenton Scott, sagte, die Kapitalspritze stärke die Fähigkeit des Unternehmens, die aktuelle Produktion und internationale Wachstumsinitiativen zu beschleunigen.

„Mit der Zuführung dieser Mittel sind wir finanziell gut aufgestellt, um die fünf derzeit im Bau befindlichen Nexus-Einheiten fertigzustellen und unsere internationale Expansion voranzutreiben“, sagte Herr Scott.

Das zusätzliche Kapital wird das Fertigungsprogramm von CiTech, die Erfüllung der bestehenden Kundennachfrage und die weitere globale Marktentwicklung für seine autonomen Telekommunikations- und Überwachungsplattformen sichern.

Über Critical Metals Corp.

Critical Metals Corp. (NASDAQ: CRML) ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf kritische Metalle und Mineralien konzentriert und strategische Produkte herstellt, die für die Elektrifizierung und Technologien der nächsten Generation für Europa und seine Partner in der westlichen Welt unerlässlich sind. Sein Vorzeigeprojekt Tanbreez ist eines der weltweit größten Vorkommen an Seltenen Erden und befindet sich im Süden Grönlands. Das Vorkommen wird voraussichtlich Zugang zu wichtigen Transportwegen haben, da das Gebiet über ganzjährig befahrbare Tiefwasserfjorde verfügt, die direkt zum Nordatlantik führen.