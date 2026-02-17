    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    Verluste in Japan - Australische Börse profitiert von BHP

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen uneinheitlich; Märkte ruhen.
    • Nikkei -0,42% nach enttäuschendem BIP-Report...
    • ASX200 +0,24% dank BHP-Gewinnen und Kupferboom
    Aktien Asien - Verluste in Japan - Australische Börse profitiert von BHP
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Abgaben in Japan standen Gewinne in Indien und Australien entgegen. An den Börsen Chinas, Taiwans und Südkoreas pausierte der Handel feiertagsbedingt.

    Der japanische Nikkei-225 gab um weitere 0,42 Prozent auf 56.566,49 Punkte nach. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von Anschlussverlusten nach den enttäuschenden Daten zum Bruttoinlandsprodukt am Vortag. Der japanische Anleihemarkt habe unterdessen von einer besser als erwartet verlaufenen Auktion fünfjähriger Staatspapiere profitiert.

    Der australische S&P/ASX 200 zog dagegen um 0,24 Prozent auf 8.958,88 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Gewinne mit den robusten Zahlen des Rohstoffschwergewichts BHP Group .

    Steigende Preise vor allem für Kupfer hatten dem Bergbaukonzern im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (bis Ende Juni) Auftrieb gegeben. Konzernchef Mike Henry führte die gute Geschäftsentwicklung vor allem auf den jahrelangen Ausbau des Kupfergeschäfts zurück. Die Preise für das für die Elektrifizierung - und damit für die Energiewende, Elektromobilität und KI-Rechenzentren - wichtige Metall waren in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. Die BHP-Aktien legten deutlich zu./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BHP Group Aktie

    Die BHP Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 31,47 auf Tradegate (17. Februar 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BHP Group Aktie um +4,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von BHP Group bezifferte sich zuletzt auf 158,18 Mrd..

    BHP Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    
