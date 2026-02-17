    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBHP Group AktievorwärtsNachrichten zu BHP Group
    Bergbaukonzern BHP verdient dank hoher Kupferpreise deutlich mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Kupferpreis treibt BHP bereinigter Gewinn +22%
    • Kupfer liefert >50% Ebitda, +59% auf 8Mrd ChAr
    • Eisenerz fast Hälfte Umsatz, +4% auf 7,5Mrd CN
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    MELBOURNE (dpa-AFX) - Steigende Preise vor allem für Kupfer haben dem Bergbaukonzern BHP Group im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (bis Ende Juni) deutlich Auftrieb gegeben. Unter dem Strich stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im Jahresvergleich in den ersten sechs Monaten um 22 Prozent auf 6,2 Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd Euro), teilte das Unternehmen am Dienstag in Melbourne mit. Konzernchef Mike Henry führte die gute Geschäftsentwicklung vor allem auf den jahrelangen Ausbau des Kupfergeschäfts zurück. Die Preise für das vor allem für die Elektrifizierung wichtige Metall sind in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. Die Aktien stiegen in Sydney deutlich und legten zeitweise um über 7 Prozent zu.

    "Dieses Halbjahr ist ein Meilenstein für BHP", sagte Henry laut Mitteilung. In den sechs Monaten habe das Kupfergeschäft etwas mehr als die Hälfte zum operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) in Höhe von knapp 15,5 Milliarden Dollar beigesteuert. Mit vier vielversprechenden Wachstumsoptionen in Chile, Argentinien, Arizona und Südaustralien sei der Konzern gut positioniert, um von den prognostizierten höheren langfristigen Kupferpreisen zu profitieren.

    Im ersten Halbjahr verzeichnete der Kupferbereich einen Anstieg des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 59 Prozent auf 8 Milliarden Dollar. Die Erträge aus dem Eisenerzgeschäft, das nach wie vor fast die Hälfte des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmacht, stiegen um vier Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar. Derzeit führt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge schwierige Verhandlungen in China mit dem staatlichen Eisenerzkäufer. Die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt hat dafür gesorgt, dass eine Welle von überschüssigem Stahl aus China auf den Markt kommt, was die Preise drückt./mne/err/stk

    ISIN:AU000000BHP4WKN:850524

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BHP Group Aktie

    Die BHP Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 31,47 auf Tradegate (17. Februar 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BHP Group Aktie um +4,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von BHP Group bezifferte sich zuletzt auf 158,18 Mrd..

    BHP Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
