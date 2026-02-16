Chance von 155,90 Prozent p.a.!

Die Mercedes-Benz Group veröffentlichte am 12. Februar ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025. Dabei musste ein Gewinneinbruch von 57 Prozent im Vergleich zu 2024 präsentiert werden. Der Gewinn belief sich auf 5,82 Milliarden Euro. Im Vergleich zu den 20 Milliarden Euro im Jahr 2023 entspricht dies einem Rückgang von etwa 70 Prozent. Das Management von Mercedes-Benz sieht sich mit veränderten Rahmenbedingungen konfrontiert. Im wichtigsten Automarkt China kaufen Luxus-Kunden weniger Fahrzeuge. In den USA verringern Strafzölle die Gewinnmargen. In Europa dämpft die schwache Konjunktur die Nachfrage nach Mercedes-Autos. Zudem belasten das Unternehmen strategische Fehler: Die zu frühe Fokussierung auf Elektromobilität und die starke Ausrichtung auf luxuriöse Oberklassefahrzeuge waren nicht sehr hilfreich.

Im übergeordneten Bild hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 mit rund 61,58 Euro wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Jedoch sind auch die vier Ausbruchsversuche seit Mitte Februar 2022 bis Anfang April 2024 am Niveau rund um den Wert von 77,45 Euro gescheitert. Nach dem letzten Versuch hat sich eine Abwärtssequenz gebildet, die bis in die Unterstützungszone um das Level bei 45,60 Euro am 7. April 2025 gelaufen ist. Gründe sind in einer Gewinnwarnung, dem Zollkrieg und einer drastischen Schwäche in China zu suchen. Inzwischen hat sich der Kurs wieder etwas erholt und den starken Widerstand bei 56,57 Euro überwunden. Es gibt aber aktuell keine Anzeichen dafür, dass sich die prekäre Lage in China stabilisiert. Deshalb könnte der Kurs wieder die Unterstützung bei 56,57 Euro nach unten durchbrechen. Der aktuelle Kursverlauf zeigt jedoch, dass trotz enttäuschender Meldungen punkto Absatz der Kurs seitwärtsgerichtet ist. So wurde der gewichtige Widerstand bei 62,83 Euro Ende 2025 getestet, aber nicht überwunden. Ein Durchbruch hier könnte einen Kursverlauf bis auf das Niveau rund um den Wert 70,81 zur Folge haben. Allerdings sprechen die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegen einen Kursanstieg bis auf 70,81 Euro innerhalb der kommenden 8,5 Wochen. Im selben Zeitabschnitt könnte auch die Unterstützung bei 50,81 Euro unangetastet bleiben.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (FD41XZ), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 17.04.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 50,00 Euro auf der Unterseite und 90,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 16. Februar 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,97 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 155,90 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 50,81 Euro fällt oder über den Widerstand bei 88,34 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf Mercedes-Benz Group AG (Stand: 16.02.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD41XZ Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,77 / 7,97 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 50,00 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG obere KO-Schwelle: 90,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 57,71 Euro Laufzeit: 17.04.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 155,90 % p.a. Quelle: Société Générale

