ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Ziel 5 Euro
- Berenberg belässt Rating Buy, Kursziel 5€ noch
- Kosteninflation überlagert Umsatzwachstum imQ2
- Mgmt. gelobt; CL-Fokus im 2. Hj. entscheidend.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Die Kosteninflation beim BVB habe das Umsatzwachstum im zweiten Geschäftsquartal überlagert, schrieb Trion Reid am Montagabend. Er lobte aber kluges Management bei einer attraktiven Aktienbewertung. Im zweiten Geschäftshalbjahr stehe das Abschneiden in der Champions League im Fokus./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 3,255 auf Tradegate (17. Februar 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 357,68 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +54,32 %/+54,32 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 5 Euro
Hast du jemals kritisch hinterfragt, wieso die BVB Aktie in den letzten Jahren fast nur noch abwärts tendiert und 2025 sogar tiefer stand als während der Corona-Krise? Und das Fußballaktien-Wikifolio hat seit seinem Start im Jahr 2020 fast 80% verloren. Woran liegt das wohl?
Du siehst eine Aktien-Unterbewertung u.a. aufgrund von Umsatz, Markenwert, stillen Reserven und den bezahlten Analysten-Kurszielen. Offensichtlich interessiert das alles den Aktienkurs nicht.
Kleiner Tipp: Schau dir mal die aktuelle Ergebnisentwicklung an.
2025/26 werden die Umsätze bei einem angenommenen Ausscheiden im CL-Achtelfinale rückläufig sein, zumal für die Club-WM nur rund 11 Mio. Euro eingenommen wurden. Hinzu kommen bereits feststehende Brutto-Transferentgelte von mehr als 70 Mio. Euro. Trotzdem rechnet der Konzern beim Jahresergebnis im Mittel nur mit einer Null. Glaubst du, dass bei diesem Ergebnis eine Dividende gezahlt wird?
Offensichtlich gelingt es also in den beiden Geschäftsjahren nicht, trotz sehr hoher Einnahmen, die zudem nicht jedes Jahr anfallen, einen nachhaltigen Gewinn zu erzielen. Kann es nicht sein, dass dies die Ursache für die negative Entwicklung des Aktienkurses ist?