Inspiration Energy plant Namensänderung in Inspiration Mining Corp.

Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 17. Februar 2026 – Inspiration Energy Corp. („Inspiration” oder das „Unternehmen”) (ISP–CSE) (ISPNF–USA) (A40GPX–WKN) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, seinen Namen in Inspiration Mining Corp. zu ändern. Durch diese Namensänderung wird unser Name stärker an den Schwerpunkt des Unternehmens im Bereich Kupfer/Gold angepasst. Das Management ist der Ansicht, dass durch die Namensänderung sowohl bestehende als auch potenzielle Aktionäre ein besseres Verständnis für den Schwerpunkt des Unternehmens erhalten.

„Durch die Änderung des Firmennamens wird dieser besser auf den Schwerpunkt von Inspiration abgestimmt, nämlich die 100-prozentige Beteiligung an über 85.000 Acres im Gold-/Kupfercamp Rottenstone“, erklärte Charles Desjardins, Chief Executive Officer von Inspiration. „Wir sind strategisch günstig entlang des Trends mit den jüngsten Entdeckungen positioniert und verfügen über modernste Satellitendaten, mit denen wir mehrere Gold-Kupfer-Ziele identifiziert haben, die wir in Kürze bohren wollen.“

Abbildung 1: Lage der Konzessionsgebiete Rottenstone North und West von Inspiration im Verhältnis zum Konzessionsgebiet von Ramp Metals. Dargestellt sind auch die interpretierten Massivsulfid- und Goldtrends in diesem Gebiet.

Das Projekt Rottenstone North erstreckt sich über 4.512 Hektar und wurde im August letzten Jahres um das Projekt Rottenstone West mit einer Fläche von 31.011 Hektar erweitert (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. August 2025). Die Gesamtfläche dieses vielversprechenden neuen VMS-Goldgebiets und -Trends beläuft sich somit auf über 35.500 Hektar (86.487 Acres).

Die Gold- und Basismetallprojekte Rottenstone North und West liegen unmittelbar westlich und südwestlich der Entdeckungen von Ramp Metals Inc. auf seinen Kupfer-Gold-Sulfid-Zielen auf Rush (siehe Pressemitteilung von Ramp Metals vom 29. April 2015) und Ranger (siehe Pressemitteilung von Ramp Metals vom 17. Juni 2015).

Bei Inspiration sind etwas mehr als 40 Millionen Aktien ausgegeben. Im Falle eines Explorationserfolgs bietet das Unternehmen seinen Aktionären damit ein starkes Aufwärtspotenzial. Dank seiner straffen Kapitalstruktur in Verbindung mit großflächigen Landpositionen, fortschrittlicher Geophysik und kurzfristiger Bohrbereitschaft ist das Unternehmen in der Lage, sich maßgeblich an einem der vielversprechendsten neuen Entdeckungskorridore Kanadas zu beteiligen.