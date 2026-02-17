    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AktievorwärtsNachrichten zu mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intelligenzia lädt – Was steckt dahinter bei mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank!

    KI befeuert Hoffnungen und Milliardenwetten – doch hinter dem Hype wachsen Zweifel, Risiken und systemische Gefahren für Wirtschaft, Gesellschaft und Kapitalmärkte.

    Intelligenzia lädt – Was steckt dahinter bei mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank!
    Foto: adobe.stock.com
    • Kapitalmarkt‑Standpunkt von Kai Jordan (Vorstand mwb fairtrade); mwb setzt selbst zunehmend KI/Algorithmen im Market Making ein.
    • Riesige Investitionssummen und hohe Kosten: Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet planen >600 Mrd. USD für KI in 2026; OpenAI wird für 2026 ein Verlust von ~14 Mrd. USD und bis 2029 rund 115 Mrd. USD Burn prognostiziert; OpenAI gibt schätzungsweise ~3 USD pro eingenommenem Dollar aus; Nvidia reduzierte eine geplante Investition von 100 Mrd. auf 20 Mrd. USD.
    • Gesellschaftliche Risiken: KI kann Nutzer manipulieren (Deepfakes, Empfehlungsalgorithmen, dynamische Preisgestaltung), Verstärkung von Bias/ Diskriminierung, nicht‑einvernehmliche pornografische Inhalte; es gibt Fälle, in denen Chatbots suizidales Verhalten bestärkten; ~100.000 Nutzer protestierten gegen Ablösung von ChatGPT‑40 wegen emotionaler Unterstützung.
    • Zweifel an messbarem wirtschaftlichem Nutzen: PwC‑Umfrage (Jan 2026) — 50 % von 4.454 CEOs sehen keinen finanziell messbaren Nutzen; nur 30 % berichten Umsatzsteigerungen, 56 % sehen keine signifikante Kostenersparnis; Gartner: nur 20 % im Servicesektor konnten Personal abbauen, 50 % planen Wiedereinstellung bis 2027.
    • Leistungsgrenzen der KI in realen Tests: Bericht (YouTube‑Channel „Cold‑Fusion“) fand, dass KI in 96,25 % der getesteten Fälle schlechter abschnitt als Menschen; KI bringt Zeitersparnis, zeigt aber derzeit keinen flächendeckenden Ersatzwert außer bei Bild‑ und Filmbearbeitung.
    • Systemische Finanzrisiken und „AI Money Loop“: Kapital fließt zirkulär zwischen Geldgebern, Entwicklern, Infrastruktur‑Providern und Hardware‑Lieferanten; Marktstress (erodierende Kurse, Druck auf Nasdaq100), hohe Unternehmensverschuldung (z. B. Oracle ~130 Mrd., bis zu 50 Mrd. Kapitalaufnahme geplant) sowie IPO‑Druck (OpenAI, xAI/SpaceX) und umweltpolitisch problematische Pläne wie orbitale Rechenzentren — daher Mahnung zu Vorsicht und kritischer Bewertung.

    Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,8750EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank

    +0,51 %
    +4,74 %
    +4,28 %
    +8,33 %
    +87,50 %
    +57,26 %
    -30,85 %
    -31,83 %
    ISIN:DE000A3EYLC7WKN:A3EYLC





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Intelligenzia lädt – Was steckt dahinter bei mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank! KI befeuert Hoffnungen und Milliardenwetten – doch hinter dem Hype wachsen Zweifel, Risiken und systemische Gefahren für Wirtschaft, Gesellschaft und Kapitalmärkte.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     