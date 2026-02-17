Intelligenzia lädt – Was steckt dahinter bei mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank!
KI befeuert Hoffnungen und Milliardenwetten – doch hinter dem Hype wachsen Zweifel, Risiken und systemische Gefahren für Wirtschaft, Gesellschaft und Kapitalmärkte.
- Kapitalmarkt‑Standpunkt von Kai Jordan (Vorstand mwb fairtrade); mwb setzt selbst zunehmend KI/Algorithmen im Market Making ein.
- Riesige Investitionssummen und hohe Kosten: Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet planen >600 Mrd. USD für KI in 2026; OpenAI wird für 2026 ein Verlust von ~14 Mrd. USD und bis 2029 rund 115 Mrd. USD Burn prognostiziert; OpenAI gibt schätzungsweise ~3 USD pro eingenommenem Dollar aus; Nvidia reduzierte eine geplante Investition von 100 Mrd. auf 20 Mrd. USD.
- Gesellschaftliche Risiken: KI kann Nutzer manipulieren (Deepfakes, Empfehlungsalgorithmen, dynamische Preisgestaltung), Verstärkung von Bias/ Diskriminierung, nicht‑einvernehmliche pornografische Inhalte; es gibt Fälle, in denen Chatbots suizidales Verhalten bestärkten; ~100.000 Nutzer protestierten gegen Ablösung von ChatGPT‑40 wegen emotionaler Unterstützung.
- Zweifel an messbarem wirtschaftlichem Nutzen: PwC‑Umfrage (Jan 2026) — 50 % von 4.454 CEOs sehen keinen finanziell messbaren Nutzen; nur 30 % berichten Umsatzsteigerungen, 56 % sehen keine signifikante Kostenersparnis; Gartner: nur 20 % im Servicesektor konnten Personal abbauen, 50 % planen Wiedereinstellung bis 2027.
- Leistungsgrenzen der KI in realen Tests: Bericht (YouTube‑Channel „Cold‑Fusion“) fand, dass KI in 96,25 % der getesteten Fälle schlechter abschnitt als Menschen; KI bringt Zeitersparnis, zeigt aber derzeit keinen flächendeckenden Ersatzwert außer bei Bild‑ und Filmbearbeitung.
- Systemische Finanzrisiken und „AI Money Loop“: Kapital fließt zirkulär zwischen Geldgebern, Entwicklern, Infrastruktur‑Providern und Hardware‑Lieferanten; Marktstress (erodierende Kurse, Druck auf Nasdaq100), hohe Unternehmensverschuldung (z. B. Oracle ~130 Mrd., bis zu 50 Mrd. Kapitalaufnahme geplant) sowie IPO‑Druck (OpenAI, xAI/SpaceX) und umweltpolitisch problematische Pläne wie orbitale Rechenzentren — daher Mahnung zu Vorsicht und kritischer Bewertung.
