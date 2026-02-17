Berenberg hebt BASF auf 'Hold' und Ziel auf 48 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 51,22 auf Tradegate (17. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,99 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,63 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -29,55 %/+21,33 % bedeutet.