    ANALYSE-FLASH

    Berenberg hebt BASF auf 'Hold' und Ziel auf 48 Euro

    • Berenberg hebt Kursziel auf 48€; Rating Hold .
    • Politische Hilfe über 2026 ersetzt These -15%!
    • Erholung durch Fiskalp. und gratis Zertifikate
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 38 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Seine These, dass die Papiere der Ludwigshafener teuer sind und die kurzfristigen Markterwartungen sinken werden, sei von der Aussicht auf politische Unterstützung über 2026 hinaus abgelöst worden, schrieb Sebastian Bray am Montagabend in seiner Neubewertung. Der Ergebniskonsens sei seit seiner Verkaufsempfehlung Mitte Oktober vergangenen Jahres in der Tat um etwa 15 Prozent gefallen. Inzwischen hätten sich die Aktien aber massiv erholt - getrieben durch eine Impulsmischung aus deutschem Fiskalpaket und möglicherweise verlängerter Ausgabe kostenloser Emissionszertifikate. Das Beispiel Stahlsektor zeige, wie weit die Erholung dank politischer Unterstützung tragen könne./rob/ag/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 51,22 auf Tradegate (17. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,63 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -29,55 %/+21,33 % bedeutet.


