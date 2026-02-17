BioNxt erhält Entscheidung des Europäischen Patentamts zur Erteilung eines europäischen Patents für die sublinguale Cladribin-Arzneimittelverabreichungstechnologie zur Behandlung von Multipler Sklerose

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 17. Februar 2026 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt” oder das „Unternehmen”) (CSE:BNXT) (OTCQB:BNXTF) (FSE:BXT), ein biowissenschaftliches Innovationsunternehmen mit Schwerpunkt auf fortschrittlichen Arzneimittel-Verabreichungssystemen, freut sich bekannt zu geben, dass das Europäische Patentamt (EPA) eine Entscheidung zur Erteilung des europäischen Patents Nr. 4539857 für die firmeneigene sublinguale Cladribin-Arzneimittelverabreichungstechnologie in Form eines oralen Dünnfilms (ODF) getroffen hat.

Die Erteilung wird mit der Veröffentlichung der Erteilungsmitteilung im Europäischen Patentblatt am 11. März 2026 (Blatt 26/11) wirksam. Nach der Übertragung in bestimmten Gerichtsbarkeiten bietet das Patent Schutz in bis zu 39 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ). Die Patentlaufzeit erstreckt sich vorbehaltlich der geltenden Validierungsanforderungen, Verlängerungsgebühren und nationalen Verfahren mindestens bis zum 14. Juni 2043.

Die europäische Erteilungsentscheidung folgt auf die zuvor vom Unternehmen bekannt gegebene Mitteilung des EPA über die „Erteilungsabsicht” und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Sicherung durchsetzbarer Rechte an geistigem Eigentum in einer der weltweit größten Pharmaregionen dar.

Ein wichtiger Meilenstein in der europäischen Geschäftsstrategie von BioNxt

„Die europäische Patententscheidung ist ein wichtiger Meilenstein für BioNxt”, sagte Hugh Rogers, CEO von BioNxt. „Europa ist ein wesentlicher Bestandteil unserer langfristigen Vermarktungsstrategie. Die Sicherung des Patentschutzes in dieser Region stärkt unsere globale Position im Bereich des geistigen Eigentums und unterstützt unsere laufenden Lizenz- und Partnerschaftsgespräche.”

Rogers fuhr fort: „Diese Entwicklung baut auf unserer kürzlich erteilten eurasischen Patenterteilung auf und steht im Einklang mit den Fortschritten unseres Cladribin-Programms, während wir uns auf geplante Bioäquivalenzstudien am Menschen vorbereiten. Mit dem Fortschreiten des Schutzes geistigen Eigentums in mehreren Rechtsordnungen baut BioNxt weiterhin eine global verteidigungsfähige Plattform rund um unsere sublinguale Cladribin-Technologie auf.“