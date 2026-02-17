JEFFERIES stuft Ottobock auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität des Prothesenherstellers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag. Er hob zudem den "starken Free Cashflow" positiv hervor und dass die mittelfristigen Ziele bestätigt worden seien./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 57,00EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.