Dax lustlos

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von der Wall Street präsentiert sich der Dax zur Eröffnung am Dienstag lustlos. Der deutsche Leitindex gab in den ersten Minuten des Xetra-Handels um 0,11 Prozent auf 24.775 Punkte nach. Damit orientiert sich das Barometer wieder zurück in Richtung der 50-Tage-Linie bei 24.646 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt einige Male nur mit Mühe verteidigt.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um 0,21 Prozent auf 31.299 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte prozentual unverändert.

In den USA war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden. In Japan gab es beim Nikkei am Morgen weitere Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests noch geschlossen./ajx/jha/



