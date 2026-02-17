Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax lustlos
- Dax -0,11% auf 24.775, zielt 50-Tage-Linie an.
- MDax -0,21% 31.299, EuroStoxx50 unverändert....
- US Feiertag, Nikkei Verkäufe, China zu......
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von der Wall Street präsentiert sich der Dax zur Eröffnung am Dienstag lustlos. Der deutsche Leitindex gab in den ersten Minuten des Xetra-Handels um 0,11 Prozent auf 24.775 Punkte nach. Damit orientiert sich das Barometer wieder zurück in Richtung der 50-Tage-Linie bei 24.646 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt einige Male nur mit Mühe verteidigt.
Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um 0,21 Prozent auf 31.299 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte prozentual unverändert.
In den USA war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden. In Japan gab es beim Nikkei am Morgen weitere Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests noch geschlossen./ajx/jha/
Während andere im noch laut „Long!“ oder „Short!“ rufen – je nachdem, was die letzte 5-Minuten-Kerze gerade emotional hergibt – arbeite ich lieber mit Struktur statt Lautstärke.
Mein Fahrplan ist klar definiert:
Zunächst sehe ich die Short-Seite im Vorteil mit einem ersten Zielbereich bei 24.350–24.410 Punkten. Dort erwarte ich eine technische Reaktion – nicht, weil ich es hoffe, sondern weil dort Liquidität liegt.
Kommt die erwartete Gegenbewegung, plane ich eine Erholung in Richtung 24.790 Punkte – klassischer Pullback in ein übergeordnet schwächeres Marktumfeld.
Zeigt der Markt dort Schwächesignale, wird erneut Position aufgebaut.
Das mittelfristige Ziel bis Mitte/Ende März liegt bei 23.680 Punkten – saubere Unterstützungszone, kein Fantasiewert.
Der Unterschied?
Ich handle Szenarien, keine Schlagworte.
Ich definiere Marken, bevor ich Meinungen äußere.
Und ich plane die Route, bevor ich aufs Gaspedal drücke.
Trading ist kein Stimmungsbarometer –
es ist Risikomanagement mit Kursziel.