    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInturai Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Inturai Ventures
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inturai Ventures erweitert seinen Zugang zum europäischen Markt mit der Notierung an der Tradegate

    Inturai Ventures erweitert seinen Zugang zum europäischen Markt mit der Notierung an der Tradegate
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Highlights

     

    • Inturai-Aktien werden nun an der Börse Tradegate in Deutschland unter dem Symbol 3QG0 gehandelt
    • Europäische Anleger erhalten Zugang zu verlängerten EU-Handelszeiten, was die internationale Liquidität verbessert
    • Die Notierung an der Tradegate ergänzt den bestehenden Kapitalmarktzugang von Inturai in Kanada, den USA und Deutschland

     

    Vancouver, British Columbia – 17. Februar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien an der Börse Tradegate in Deutschland unter dem Symbol 3QG0 zum Handel zugelassen wurden.

     

    Die Notierung an der Tradegate ermöglicht europäischen Anlegern den direkten Zugang zum Handel mit Inturai-Aktien während der EU-Börsenzeiten, einschließlich verlängerter Handelszeiten in den wichtigsten europäischen Zeitzonen. Diese erweiterte Verfügbarkeit stärkt die internationale Präsenz und unterstützt eine verbesserte Liquidität der Aktien des Unternehmens.

     

    Die Notierung ergänzt die bestehende Präsenz von Inturai auf den Kapitalmärkten an der Canadian Securities Exchange unter URAI, am OTC-Markt in den Vereinigten Staaten unter URAIF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter 3QG0. Zusammen bieten diese Notierungen einen koordinierten Zugang in Nordamerika und Europa.

     

    Der Fokus von Tradegate auf internationale Emittenten und die Beteiligung privater Anleger ermöglichen eine breitere Marktpräsenz der Technologieplattform von Inturai. Das Unternehmen entwickelt die nächste Generation der räumlichen Intelligenz weiter, indem es Standard-WLAN- und Funksignale nutzt, um KI-gestützte Sensorik ohne invasive oder spezielle Hardware bereitzustellen. Diese Architektur ermöglicht einen skalierbaren Einsatz in den Bereichen Verteidigung, Gesundheitswesen, Sicherheit und Industrie.

     

    Inturai hat kürzlich erste Aufträge aus dem Verteidigungssektor bestätigt, was die steigende Nachfrage nach diskreten, KI-gesteuerten Sensorsystemen in operativen Umgebungen widerspiegelt. Das Unternehmen führt außerdem Gespräche mit potenziellen Partnern aus den Bereichen Sicherheit und Gesundheitswesen, in denen Echtzeit-Intelligenz und kosteneffizienter Einsatz von entscheidender Bedeutung sind.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Inturai Ventures erweitert seinen Zugang zum europäischen Markt mit der Notierung an der Tradegate Highlights Inturai-Aktien werden nun an der Börse Tradegate in Deutschland unter dem Symbol 3QG0 gehandeltEuropäische Anleger erhalten Zugang zu verlängerten EU-Handelszeiten, was die internationale Liquidität verbessertDie Notierung an der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     