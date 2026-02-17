Inturai Ventures erweitert seinen Zugang zum europäischen Markt mit der Notierung an der Tradegate

Inturai-Aktien werden nun an der Börse Tradegate in Deutschland unter dem Symbol 3QG0 gehandelt

Europäische Anleger erhalten Zugang zu verlängerten EU-Handelszeiten, was die internationale Liquidität verbessert

Die Notierung an der Tradegate ergänzt den bestehenden Kapitalmarktzugang von Inturai in Kanada, den USA und Deutschland

Vancouver, British Columbia – 17. Februar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien an der Börse Tradegate in Deutschland unter dem Symbol 3QG0 zum Handel zugelassen wurden.

Die Notierung an der Tradegate ermöglicht europäischen Anlegern den direkten Zugang zum Handel mit Inturai-Aktien während der EU-Börsenzeiten, einschließlich verlängerter Handelszeiten in den wichtigsten europäischen Zeitzonen. Diese erweiterte Verfügbarkeit stärkt die internationale Präsenz und unterstützt eine verbesserte Liquidität der Aktien des Unternehmens.

Die Notierung ergänzt die bestehende Präsenz von Inturai auf den Kapitalmärkten an der Canadian Securities Exchange unter URAI, am OTC-Markt in den Vereinigten Staaten unter URAIF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter 3QG0. Zusammen bieten diese Notierungen einen koordinierten Zugang in Nordamerika und Europa.

Der Fokus von Tradegate auf internationale Emittenten und die Beteiligung privater Anleger ermöglichen eine breitere Marktpräsenz der Technologieplattform von Inturai. Das Unternehmen entwickelt die nächste Generation der räumlichen Intelligenz weiter, indem es Standard-WLAN- und Funksignale nutzt, um KI-gestützte Sensorik ohne invasive oder spezielle Hardware bereitzustellen. Diese Architektur ermöglicht einen skalierbaren Einsatz in den Bereichen Verteidigung, Gesundheitswesen, Sicherheit und Industrie.

Inturai hat kürzlich erste Aufträge aus dem Verteidigungssektor bestätigt, was die steigende Nachfrage nach diskreten, KI-gesteuerten Sensorsystemen in operativen Umgebungen widerspiegelt. Das Unternehmen führt außerdem Gespräche mit potenziellen Partnern aus den Bereichen Sicherheit und Gesundheitswesen, in denen Echtzeit-Intelligenz und kosteneffizienter Einsatz von entscheidender Bedeutung sind.