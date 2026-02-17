ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) legt neue massive antimonhaltige Stibnitmineralisierung in der Zone Marcus frei

Vancouver, Kanada – 17. Februar 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich, bekannt zu geben, dass es die massive Antimon-Stibnit-Mineralisierung in der Zone Marcus (West) erweitert und weiter abgegrenzt und durch kontinuierliche Schürfgrabungen weitere Mineralisierungen im Muttergestein freigelegt hat.

Mineralisierung der Zone Marcus (West) neben dem „Discovery Boulder“

Abbildung 1: Lage der neu entdeckten Mineralisierung in Marcus (West). Man beachte die Nähe zu den für 2026 geplanten Bohrungen, gekennzeichnet durch grüne Bohrlöcher. Flache Bohrungen können einfach durch Drehung der Bohrrichtung durchgeführt werden.

Weitere Schürfgrabungen in der Zone Marcus (West) haben das Gebiet der Mineralisierung erweitert. Die von unseren Feldteams und unserem Auftragnehmer durchgeführten Schürfgrabungen und Probenahmen haben sich bei der Entdeckung neuer mineralisierter Zonen wie der Zone Marcus (West) als sehr effektiv erwiesen. Ist eine Mineralisierung erst einmal identifiziert, lässt sie sich einfach entlang der Streichrichtung weiterverfolgen.

Aus Abbildung 1 lässt sich ablesen, dass die neu entdeckte Mineralisierung der Zone Marcus (West) leicht durch flache Bohrungen von Standorten wie BHW-26-03 aus getestet werden kann, indem einfach die Bohrrichtung geändert und der Bohrer um 180 Grad gedreht wird.

Foto einer Baggerschaufel, die mineralisiertes Gestein aus einem Schürfgraben zur Untersuchung durch unser Feldteam heraufholt. Man beachte die Ansammlung von mineralisiertem Material in der Nähe von Marcus' Stiefeln im unteren Teil des Fotos in der Mitte.

Die neuen Entdeckungen, die unser Feldteam in dem Konzessionsgebiet gemacht hat, sind Teil unseres Explorationsprogramms 2026, das in Verbindung mit den Definitionsbohrungen über 10.000 Meter in der Zone Main durchgeführt wird. Das Explorationsprogramm umfasst Bodenprobenahmen sowie Prospektion und Probenahme. Eine luftgestützte Untersuchung wird derzeit geprüft.

Es ist vorgesehen, mit den Bohrungen in der Zone Marcus (West) sofort zu beginnen. Es ist geplant, bis zu sechs flache Bohrlöcher zu bohren, um die Zone in einer Tiefe zwischen 30 und 50 Metern zu untersuchen.