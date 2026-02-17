Siemens Energy im Höhenflug: (Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

Wegen des starken Nachfrage-Umfeldes und der über den Erwartungen liegenden Margen hoben die Experten von JP Morgan das Kursziel für die Siemens Energy-Aktie von 160 auf 200 Euro an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug zumindest auf 175 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 165 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 165 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ8KZ40, wurde beim Aktienkurs von 161,75 Euro mit 1,73 – 1,74 Euro gehandelt.

Kann die Siemens Energy-Aktie ihren Höhenflug in spätestens einem Monat auf 175 Euro ausweiten, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,36 Euro (+36 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 146,67 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 146,67 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN2Y2K7, wurde beim Aktienkurs von 161,75 Euro mit 1,52 – 1,53 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 175 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,83 Euro (+85 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 140,348 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 140,348 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000BY18CA1, wurde beim Aktienkurs von 161,75 Euro mit 2,15 – 2,17 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 175 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,46 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.