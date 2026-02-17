Norwegian Cruise Line Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.02.2026

Die Norwegian Cruise Line Aktie notiert aktuell bei 19,042€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,27 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,779 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Norwegian Cruise Line Aktie. Nach einem Plus von +0,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 19,042€, mit einem Plus von +4,27 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Norwegian Cruise Line bietet innovative Kreuzfahrterlebnisse mit globalen Reiserouten und flexiblen Bordangeboten. Als einer der Marktführer konkurriert NCL mit Royal Caribbean und Carnival, wobei das Freestyle Cruising als Alleinstellungsmerkmal hervorsticht.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Norwegian Cruise Line Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Norwegian Cruise Line Aktie damit um -0,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,08 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

Norwegian Cruise Line Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,41 % 1 Monat +0,80 % 3 Monate +20,64 % 1 Jahr -24,04 %

Informationen zur Norwegian Cruise Line Aktie

Es gibt 425 Mio. Norwegian Cruise Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,20 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Norwegian Cruise Line

Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,01 %.

Norwegian Cruise Line Aktie jetzt kaufen?

Ob die Norwegian Cruise Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Norwegian Cruise Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.