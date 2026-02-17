    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsXtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF ETFvorwärtsNachrichten zu Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF

    EGX 30 knallt hoch

    1129 Aufrufe 1129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rallye bei Ägypten-Aktien: Was Anleger jetzt wissen müssen

    Ägypten-Aktien erleben derzeit eine unglaubliche Rallye. Ein Wirtschaftsboom und neue Reformen treiben den Markt an.

    Für Sie zusammengefasst
    EGX 30 knallt hoch - Rallye bei Ägypten-Aktien: Was Anleger jetzt wissen müssen
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Aktien aus Ägypten erleben derzeit eine beispiellose Rallye. Mit einem beeindruckenden Plus von 27 Prozent seit Jahresanfang überflügelt der ägyptische Leitindex EGX 30 nicht nur seine Pendants aus anderen Schwellenländern, sondern auch die der meisten Industrieländer. Ein starker Wirtschaftsaufschwung, der durch bahnbrechende Reformen unterstützt wird, hat das Vertrauen internationaler Investoren geweckt. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

    Ein zentraler Treiber dieser Aufwärtsbewegung war die jüngste Zinssenkung der ägyptischen Zentralbank. Innerhalb von nur zwei Tagen verzeichnete der EGX 30-Index einen Zuwachs von mehr als 5 Prozent. Doch das ist nur der Anfang. Seit über einem Jahr floriert der Markt bereits, unterstützt von staatlichen Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft und einer stetigen Aktivität der Privatwirtschaft. Im vergangenen Jahr stieg der EGX 30 für Dollar-Investoren um 50 Prozent.

    Mehr als 2.500 ETFs
    unserer Premiumpartner Amundi, SPDR und Xtrackers bereits ab 0 EUR
    (ab 500 EUR Ordervolumen über gettex zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
    SMARTBROKER+ entdecken

    Doch warum gerade jetzt? Ein wesentlicher Faktor ist die geplante Privatisierung mehrerer staatlicher Unternehmen. Es wird erwartet, dass diese Schritte das Marktvolumen erheblich steigern und neue Chancen für ausländische Investoren schaffen werden. Hinzu kommt die Wertsteigerung der ägyptischen Währung, die das Land stabilisiert und Investitionen aus dem Ausland noch attraktiver macht.

    Außerdem sorgt die aktuelle niedrige Bewertung der ägyptischen Aktien – das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 9 und damit weit unter dem globalen Durchschnitt von fast 18 – für erhebliches Potenzial nach oben. Laut Experten lässt dies noch viel Spielraum für weitere Kursgewinne. Sandeep Allen, Direktor der ACT Financial in Kairo, erklärte gegenüber Bloomberg: "Aktuelle Bewertungen sind immer noch günstig, der EGX befindet sich auf einem positiven Umstufungspfad."

    Das ist nicht nur für Großinvestoren interessant. Auch die zunehmende Beteiligung ausländischer Anleger, die inzwischen 14 Prozent des gesamten Handelsvolumens ausmachen, zeigt das wachsende Vertrauen in die ägyptische Börse.

    Die jüngsten Börsengänge sind besonders bemerkenswert. Der IPO des Premium-Lebensmittelhändlers Gourmet Egypt war ein riesiger Erfolg: Die Aktien schossen am ersten Handelstag um 40 Prozent in die Höhe. Das ist jedoch nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte, wenn mehr Unternehmen den Schritt an die Börse wagen.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Der Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 9,951EUR auf Stuttgart (17. Februar 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EGX 30 knallt hoch Rallye bei Ägypten-Aktien: Was Anleger jetzt wissen müssen Ägypten-Aktien erleben derzeit eine unglaubliche Rallye. Ein Wirtschaftsboom und neue Reformen treiben den Markt an.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     