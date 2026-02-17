Rallye bei Ägypten-Aktien: Was Anleger jetzt wissen müssen

Ein zentraler Treiber dieser Aufwärtsbewegung war die jüngste Zinssenkung der ägyptischen Zentralbank. Innerhalb von nur zwei Tagen verzeichnete der EGX 30-Index einen Zuwachs von mehr als 5 Prozent. Doch das ist nur der Anfang. Seit über einem Jahr floriert der Markt bereits, unterstützt von staatlichen Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft und einer stetigen Aktivität der Privatwirtschaft. Im vergangenen Jahr stieg der EGX 30 für Dollar-Investoren um 50 Prozent.

Aktien aus Ägypten erleben derzeit eine beispiellose Rallye. Mit einem beeindruckenden Plus von 27 Prozent seit Jahresanfang überflügelt der ägyptische Leitindex EGX 30 nicht nur seine Pendants aus anderen Schwellenländern, sondern auch die der meisten Industrieländer. Ein starker Wirtschaftsaufschwung, der durch bahnbrechende Reformen unterstützt wird, hat das Vertrauen internationaler Investoren geweckt. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Doch warum gerade jetzt? Ein wesentlicher Faktor ist die geplante Privatisierung mehrerer staatlicher Unternehmen. Es wird erwartet, dass diese Schritte das Marktvolumen erheblich steigern und neue Chancen für ausländische Investoren schaffen werden. Hinzu kommt die Wertsteigerung der ägyptischen Währung, die das Land stabilisiert und Investitionen aus dem Ausland noch attraktiver macht.

Außerdem sorgt die aktuelle niedrige Bewertung der ägyptischen Aktien – das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 9 und damit weit unter dem globalen Durchschnitt von fast 18 – für erhebliches Potenzial nach oben. Laut Experten lässt dies noch viel Spielraum für weitere Kursgewinne. Sandeep Allen, Direktor der ACT Financial in Kairo, erklärte gegenüber Bloomberg: "Aktuelle Bewertungen sind immer noch günstig, der EGX befindet sich auf einem positiven Umstufungspfad."

Das ist nicht nur für Großinvestoren interessant. Auch die zunehmende Beteiligung ausländischer Anleger, die inzwischen 14 Prozent des gesamten Handelsvolumens ausmachen, zeigt das wachsende Vertrauen in die ägyptische Börse.

Die jüngsten Börsengänge sind besonders bemerkenswert. Der IPO des Premium-Lebensmittelhändlers Gourmet Egypt war ein riesiger Erfolg: Die Aktien schossen am ersten Handelstag um 40 Prozent in die Höhe. Das ist jedoch nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte, wenn mehr Unternehmen den Schritt an die Börse wagen.

