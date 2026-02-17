Argo nimmt Nanomaterial-Ingenieur in Board of Directors auf

Vancouver, British Columbia – (17. Februar 2026) / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“) freut sich, Sean McAlpine in sein Board of Directors aufzunehmen.

Sean McAlpine, P.Eng., ist Nanomaterial-Ingenieur und technische Führungskraft mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung und Skalierung moderner Partikelmaterialien für industrielle Anwendungen. Herr McAlpine besitzt ein Bachelor of Science-Diplom in Chemical Engineering sowie ein MBA-Diplom in International Business Management und ist Chief Technology Officer eines Nanocellulose-Unternehmens, dessen Hauptaugenmerk auf die Umsetzung von Nanopartikel-Wissenschaft in kommerziell nutzbare Produkte gerichtet ist. Seine Arbeit umfasst Forschung, Prozessentwicklung und frühe Markteinführung und er hält mehrere Patente in Zusammenhang mit der Verarbeitung und Anwendung moderner Materialien.

Herr McAlpine bringt umfassendes praktisches Know-how hinsichtlich des Verhaltens von Nanopartikeln, der Produktentwicklung und des Übergangs von der Laborvalidierung zur praktischen Anwendung in das Unternehmen ein. Er hat eng mit Kunden, Partnern und Fertigungsteams zusammengearbeitet, um technisch solide und wirtschaftlich skalierbare Lösungen zu identifizieren. Bei Argo Graphene Solutions wird er die Produktentwicklung und -kommerzialisierung durch die Bereitstellung unabhängiger technischer Aufsicht und Beratung bei der Skalierung moderner Materialien für Infrastrukturanwendungen unterstützen.

Scott Smale, CEO des Unternehmens, sagte: „Wir freuen uns, dass eine Persönlichkeit von Seans Format Teil des Teams von Argo wird. Seine Erfahrung und sein Talent werden für die Weiterentwicklung des Graphen-Produktportfolios von Argo von unschätzbarem Wert sein.“

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass William J. Landry Jr. von seinen Ämtern als Direktor zurückgetreten ist. Das Unternehmen dankt ihm für seinen Beitrag zu Argo und wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.

Investor-Relations-Aktivitäten

Argo hat sein am 31. Juli 2025 bekannt gegebenes Abkommen mit Cayo Ventures GmbH („Cayo“) verlängert, wobei es auf monatlicher Basis eine Gebühr in Höhe von 30.000 CHF pro Monat entrichtet, und die Option hat, die monatlichen Ausgaben für die Erbringung von Marketingdienstleistungen auf bis zu 60.000 CHF zu erhöhen. Cayo ist eine Marketingagentur, die auf investorenorientierte digitale Werbedienstleistungen spezialisiert ist. Das Unternehmen und Cayo unterhalten eine unabhängige Geschäftsbeziehung und es werden keine Wertpapiere als Vergütung für Dienstleistungen ausgegeben.