Dax startet vor ZEW-Daten kaum verändert

Die Aktie war im yJuli 2025 auf ihrem höchsten Stand. Sorge wegen KI und wohl auch die Übertreibung wurden abgebaut.

Der Kurs läuft seitwärts bei immer noch hohem KGV. Aktienrückkauf und massive Puschs durch unzählige Börsenbriefe und immer wieder "Analysten Ratings" mit buy oder strong buy. Aber der Kurs ist zementiert. Selbst an Tagen, wie jetzt mit einer breiten Erholung: Nichts, fast nichts.

Ich habe den Eindruck, da wird marktvertrâglich abgeladen. Das dauert auch deshalb so lange, weil der Aktienrückkauf das ein Stück weit ausgleicht.

Wie lange noch und in welcher Richtung geht es dann? In der gleichen Zeit könnte man mit anderen Aktien Geld verdienen (verlieren).

Hier wird erst bei den nächsten Zahlen etwas gehen.



