    Wirtschaft

    Dax startet vor ZEW-Daten kaum verändert

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.800 Punkten berechnet, und damit fast exakt auf dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Scout24, Brenntag und Symrise, am Ende Qiagen, Rheinmetall und Siemens Energy.

    "Die Vorgaben bleiben nach dem Feiertag in den USA auch am heutigen Dienstag relativ dünn", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "In Asien waren viele Börsen feiertagsbedingt geschlossen, lediglich in Japan und Australien wurde gehandelt. An der Börse in Tokio wirkten die schlechter als erwarteten Wirtschaftsdaten nach und in Australien halfen die besser als befürchteten Unternehmenszahlen vom Indexschwergewicht BHP dem Gesamtmarkt." Aus den USA werden erst am Nachmittag wieder eindeutige Signale an die internationalen Finanzmärkte gesendet.

    "Die Anleger fokussieren sich in dieser Woche verstärkt auf die Unternehmensnachrichten, da die makroökonomische Datenlage eher spärlich bleibt", so Lipkow. "Es dürften zwar einige Zahlen Beachtung finden, die jedoch einen frühzyklischen Charakter besitzen." Viel wichtiger sollten daher die Bilanzvorlagen von Walmart & Co. werden. Heute stehen zunächst der ZEW-Index aus Deutschland und der Empire-State-Index aus den USA im Fokus. Zudem werden Quartalszahlen von Palo Alto Networks, Medtronic und Celanese erwartet.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1835 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8450 Euro zu haben.

    Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,93 US-Dollar; das waren 72 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Scout24: Viele sehen 68 € als möglichen Boden mit kurzfristigem Potenzial bis ~70–75 €, während andere vor weiterem Abverkauf bis ~50 € und einem möglichen DAX-Ausschluss warnen. Diskutiert werden Aktienrückkäufe und höhere Dividende, Marktanteilsverluste an Kleinanzeigen, sowie fundamentale Belastungen durch einen schwachen Immobilienmarkt (Erholung vorauss. 2027) und damit sinkende Neubewertungen.
    Verfasst von Redaktion dts
