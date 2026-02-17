    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOttobock AktievorwärtsNachrichten zu Ottobock

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies belässt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Ottobock auf Buy, Ziel 84€ -
    • Operative Profitabilität übertraf Erwartungen.
    • Starker Free Cashflow, mittelfristige Ziele ok
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 84 Euro
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität des Prothesenherstellers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag. Er hob zudem den "starken Free Cashflow" positiv hervor und dass die mittelfristigen Ziele bestätigt worden seien./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ottobock!
    Long
    51,18€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 11,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    63,72€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 11,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Ottobock

    -5,09 %
    +3,65 %
    -11,88 %
    -18,14 %
    -20,36 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,45 % und einem Kurs von 55,90 auf Tradegate (17. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 86,00EUR was eine Bandbreite von +34,67 %/+56,51 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 84 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ottobock. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 84 Euro Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität des Prothesenherstellers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Henrik Paganetty am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     