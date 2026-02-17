Jefferies belässt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,45 % und einem Kurs von 55,90 auf Tradegate (17. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 86,00EUR was eine Bandbreite von +34,67 %/+56,51 % bedeutet.