ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 84 Euro
- Operative Profitabilität übertraf Erwartungen.
- Starker Free Cashflow, mittelfristige Ziele ok
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität des Prothesenherstellers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag. Er hob zudem den "starken Free Cashflow" positiv hervor und dass die mittelfristigen Ziele bestätigt worden seien./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,45 % und einem Kurs von 55,90 auf Tradegate (17. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 86,00EUR was eine Bandbreite von +34,67 %/+56,51 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 84 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ottobock. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das sehe ich nicht so. Würden in Russland die hundertausenden Kriegsveteranen alle auf Holzbeinen durch die Gegend humpeln anstatt auf schnieke reboundy Ottobock-Prothesen, würde der Druck auf die Führung wachsen, den Krieg zu beenden. Und auch wenn viele der russischen Soldaten sicher aufs heftigste leiden, so kämpfen sie doch für das imperialistische Putin-Russland. Hätten Wehrmachtssoldaten damals mehr Mitleid von der Welt bekommen sollen?
Es wird nicht Russland direkt mit Kriegsmaterial ausgerüstet, sondern vom Krieg geschundenen Menschen geholfen! Und da die meisten Russen und auch Ukrainer, nicht freiwillig in den Krieg ziehen ist dies unumstritten eine humane Unterstützung und keine Kriegsunterstützung.