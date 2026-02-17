Devisen
Euro weiter unter Druck - Britisches Pfund schwach nach Jobdaten
- Euro gab leicht nach, bei 1,1837/1,1829 USD FX
- Helaba: Marktbild trüb; ZEW kann stützen bald.
- Pfund sank nach schwächeren Löhnen, BoE 2x evt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag zum US-Dollar etwas weiter nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte am Vormittag bei 1,1837 Dollar; zwischenzeitlich hatte sie bei 1,1829 Dollar den tiefsten Stand seit gut einer Woche erreicht. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,1855 (Freitag: 1,1862) Dollar festgesetzt.
Das markttechnische Bild für den Euro habe sich zwar inzwischen eingetrübt, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Allerdings könnte die Gemeinschaftswährung am späten Vormittag positiv auf die Umfrageergebnisse des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) reagieren. "Die vom ZEW befragten Finanzanalysten und Vermögensmanager dürften die zuletzt starken Zahlen der deutschen Industrieaufträge noch im Hinterkopf gehabt haben." Sollte sich eine Verbesserung beim ZEW-Erwartungssaldo einstellen, könnte das höchste Niveau seit dem Frühjahr 2021 erreicht werden.
Das britische Pfund geriet nach Daten zum Arbeitsmarkt und zum Lohnwachstum unter Druck. Letzteres schwächte sich überraschend deutlich ab. Zudem stieg die Arbeitslosenquote überraschend etwas. Damit steigt aus Sicht von Finanzmarktakteuren die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of England den Leitzins in diesem Jahr zweimal senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln./la/jsl/mis
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief