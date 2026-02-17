DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Körperpflegekonzerns hätten enttäuscht, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts des begrenzten Wachstumspotenzials sei die aktuelle Bewertung zu ambitioniert./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 387EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
