DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Körperpflegekonzerns hätten enttäuscht, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts des begrenzten Wachstumspotenzials sei die aktuelle Bewertung zu ambitioniert./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 387EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.