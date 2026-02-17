ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Fraport auf 79,50 Euro - 'Hold'
- Kursziel auf 79,50€ erhöht, Rating: Hold Hält.
- Solide Bilanz erwartet, Ziele stimmen überein.
- Umbau beendet, positiver freier Cashflow 2026!
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport vor den am 17. März erwarteten Jahreszahlen von 69 auf 79,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne mit einem soliden Jahresabschluss, der mit den Zielen des Managements übereinstimmen sollte, schrieb Christian Cohrs am Dienstag in seinem Ausblick. 2026 sollte für den Flughafenbetreiber zudem positive Veränderungen bringen. Entscheidend sei, dass das langjährige, kapitalintensive Investitionsprogramm nun abgeschlossen sei. Die Umbauphase sollte nun zu einem positiven freien Cashflow führen und Spielraum für den Schuldenabbau schaffen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 83,50 auf Tradegate (17. Februar 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,74 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -18,76 %/+7,53 % bedeutet.
