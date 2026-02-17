Warburg Research hebt Ziel für Fraport auf 79,50 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 83,50 auf Tradegate (17. Februar 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,74 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -18,76 %/+7,53 % bedeutet.