Börsenstart Europa - 17.02. - FTSE Athex 20 stark +2,15 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.797,52 PKT und verliert bisher -0,15 %.
Top-Werte: Symrise +1,64 %, Vonovia +1,51 %, Zalando +1,38 %
Flop-Werte: Qiagen -3,99 %, Siemens Energy -2,30 %, Rheinmetall -1,69 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:57) bei 31.158,60 PKT und fällt um -0,78 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +3,05 %, Aroundtown +2,00 %, Sartorius Vz. +1,48 %
Flop-Werte: AUMOVIO -5,28 %, TeamViewer -3,47 %, ThyssenKrupp -3,37 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:57) bei 3.636,21 PKT und fällt um -0,53 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +3,05 %, Sartorius Vz. +1,48 %, CANCOM SE +1,22 %
Flop-Werte: Qiagen -3,99 %, TeamViewer -3,47 %, HENSOLDT -3,00 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:55) bei 5.978,17 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: EssilorLuxottica +1,43 %, Enel +1,19 %, Bayer +1,17 %
Flop-Werte: Schneider Electric -4,15 %, Siemens Energy -2,30 %, Rheinmetall -1,69 %
Der ATX steht bei 5.672,41 PKT und verliert bisher -0,24 %.
Top-Werte: UNIQA Insurance Group +1,32 %, Immofinanz +0,87 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,78 %
Flop-Werte: Lenzing -3,28 %, PORR -3,16 %, voestalpine -1,51 %
Der SMI steht aktuell (09:59:57) bei 13.723,08 PKT und steigt um +0,36 %.
Top-Werte: Zurich Insurance Group +1,69 %, Swiss Re +1,48 %, Roche Holding +1,36 %
Flop-Werte: ABB -1,49 %, Holcim -0,55 %, UBS Group -0,53 %
Der CAC 40 steht bei 8.320,42 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: Eurofins Scientific +1,47 %, EssilorLuxottica +1,43 %, Capgemini +1,32 %
Flop-Werte: Schneider Electric -4,15 %, LEGRAND -2,15 %, Thales -1,84 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:55:25) bei 3.115,04 PKT und fällt um -0,36 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,23 %, Tele2 (B) +1,02 %, Essity Registered (B) +0,77 %
Flop-Werte: Sandvik -1,97 %, SSAB Registered (A) -1,80 %, ABB -1,49 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.690,00 PKT und steigt um +2,15 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,18 %, Coca-Cola HBC +1,12 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,86 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,91 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,90 %, Viohalco -0,70 %
