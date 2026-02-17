    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMetaplanet AktievorwärtsNachrichten zu Metaplanet

    Tiefrote Zahlen

    Metaplanet rutscht wegen Bitcoin auf 619 Millionen US-Dollar Verlust

    Die japanische Bitcoin-Treasury-Gesellschaft Metaplanet hat für das Geschäftsjahr 2025 einen massiven Nettoverlust gemeldet, trotz Rekord-Bitcoin-Bestand.

    Laut der veröffentlichten Geschäftspräsentation verbuchte Metaplanet im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember einen Nettoverlust von 95 Milliarden Yen (rund 619 Millionen US-Dollar). Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Nettogewinn von 4,44 Milliarden Yen erzielt.

    Hauptursache war ein Bewertungsverlust von 102,2 Milliarden Yen auf die gehaltenen Bitcoin-Bestände. Dieser wird als nicht-operativer Aufwand verbucht und beeinflusst laut Unternehmen weder den operativen Cashflow noch die laufenden Geschäftsaktivitäten. Die Zahlen verdeutlichen jedoch, wie stark Bilanzkennzahlen bei Unternehmen schwanken können, deren Vermögenswerte eng an den Bitcoin-Preis gekoppelt sind.

    Am Dienstagvormittag notierte Bitcoin bei 68.170 US-Dollar, während die Metaplanet-Aktie zuletzt um 3,68 Prozent auf 338 Yen zulegen konnte.

    Operatives Geschäft wächst rasant

    Trotz des negativen Nettoergebnisses verzeichnete Metaplanet im operativen Geschäft ein explosives Wachstum. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 738 Prozent auf 8,91 Milliarden Yen. Der Operativer Gewinn sogar um 1.695 Prozent auf 6,29 Milliarden Yen.

    Der Großteil der Einnahmen stammt inzwischen aus bitcoinbezogenen Geschäften. Allein diese Sparte generierte 8,47 Milliarden Yen Umsatz und 7,19 Milliarden Yen operatives Ergebnis, wobei Prämieneinnahmen aus Bitcoin-Optionsgeschäften als zentraler Treiber genannt wurden.

    Bitcoin-Bestand wächst auf mehr als 35.000 BTC

    Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bleibt der aggressive Ausbau der Bitcoin-Reserven. Zum Jahresende hielt Metaplanet 35.102 BTC, ein Anstieg von 1.892 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit 1.762 BTC.

    Damit hält das Unternehmen etwa 0,16 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots und zählt zu den größten börsennotierten Bitcoin-Haltern weltweit. Der Abstand zum Branchenführer Strategy bleibt jedoch erheblich: Strategy verfügt über mehr als 700.000 BTC.

    Langfristig verfolgt Metaplanet ein ambitioniertes Ziel von 210.000 BTC, was rund einem Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots entsprechen würde.

    Kapitalaufnahme finanziert aggressive Expansion

    Um den Ausbau der Reserven zu finanzieren, sammelte das Unternehmen bis Ende 2025 insgesamt 517,2 Milliarden Yen ein. Darunter befand sich die Ausgabe unbefristeter Vorzugsaktien der Klasse B im Dezember, die allein 21,25 Milliarden Yen einbrachte.

    Die Finanzierung über Eigenkapitalinstrumente statt über klassische Verschuldung dürfte ein zentraler Grund für die hohe Eigenkapitalquote sein – gleichzeitig bringt sie jedoch Verwässerungsrisiken für bestehende Aktionäre mit sich.

    Ausblick 2026: Wachstum ja, Gewinnprognose nein

    Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet Metaplanet weiteres Wachstum. Der prognostizierte Umsatz liegt bei 16 Milliarden Yen was einem Wachstum von 79,7 Prozent entsprechen würde. Beim operativen Gewinn werden 11,4 Milliarden Yen erwartet, was ein Wachstum von 81,3 Prozent entspreche.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Metaplanet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 1,865EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

