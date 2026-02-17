Gold, Silber: Ohne Asiaten kurzfristig gefährlich!

Gold und Silber heute unter Druck - und das hat auch mit den Asiaten zu tun, die das Neujahrsfest feiern und damit als Käufer ausfallen! Da die Feiertag noch bis Anfang nächster Woche dauern (so in China), dürfte diese Phase für Gold und Silber eher schwierig werden! Unterdessen kommt das Rennen um KI immer stärker in den Fokus: China zeigt im Bereich Robotik, dass man den USA meilenweit voraus ist (Elon Musks Optimus ist eher ein Totalausfall) - nun haben Alibaba und DeepSeek neue KI-Versionen veröffentlicht. Auffallend ist, dass alle Magnificent 7-Aktien inzwischen unter zentralen gleitenden Durchschnitten handeln, also charttechnisch angeschlagen sind..

2. KI-Disruption belastet Aktienmärkte: Öl stabil, Goldpreis sinkt

