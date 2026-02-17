    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    Shai Caleb Hirschson weist auf die nächste Herausforderung in der Musik- und Markeninnovation hin

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deep-Learning-Infrastruktur, die Marken über ihre einzigartige mDNA mit der Musik der Welt verbindet

    Shai Caleb Hirschson weist auf die nächste Herausforderung in der Musik- und Markeninnovation hin - Deep-Learning-Infrastruktur, die Marken über ihre einzigartige mDNA mit der Musik der Welt verbindet
    Foto: adobe.stock.com

    BERLIN, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- An der Schnittstelle von Musik, Technologie und Markenstrategie entsteht ein neues Betätigungsfeld. Es geht nicht darum, Kreativität durch Automatisierung zu ersetzen. Vielmehr sollen maschinelles Lernen und eine tiefgreifende KI-Integration genutzt werden, um Marken auf authentische, kulturell intelligente und für die Urheber wirtschaftlich faire Weise mit der Musik der Welt zu verbinden.

    Shai Caleb Hirschson, Chief Creative of EightSix

    In den letzten zwei Jahren hat sich Shai Caleb Hirschson intensiv mit der Entwicklung fortschrittlicher Tools befasst, die darauf abzielen, die Art und Weise neu zu gestalten, wie Marken musikalische Talente entdecken, bewerten und mit ihnen zusammenarbeiten. Das Ziel ist klar. über oberflächliche Kennzahlen und undurchsichtige Empfehlungen hinauszugehen. Entwickeln Sie transparente Systeme, die die globale Musikkultur durch die einzigartige mDNA einer Marke filtern, ihre musikalische DNA, ihre angestrebten Werte, ihre klangliche Identität und ihre langfristige Positionierung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Long
    144,86€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    165,55€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In einer von Streaming dominierten Wirtschaft ist Musik reichlich vorhanden, aber Übereinstimmung ist selten. Marken stützen sich bei der Auswahl von Künstlern oder Titeln häufig auf Trendzyklen, Bauchgefühl oder begrenzte Datensätze. Künstler wiederum haben Schwierigkeiten, auf faire, datengestützte und strategisch abgestimmte Weise Zugang zu Markenökosystemen zu erhalten. Die Infrastruktur, die derzeit entwickelt wird, soll beide Seiten dieser Gleichung lösen.

    In Zusammenarbeit mit preisgekrönten Ingenieuren, interdisziplinären Teams und akademischen Partnern, darunter die Goldsmiths University, hat sich Hirschson auf die Entwicklung von Frameworks für maschinelles Lernen konzentriert, die die Tiefe des Publikums, kulturelle Signale, Verhaltensdaten und kontextbezogene Nutzungsmuster analysieren. Anstatt lediglich zu ermitteln, was beliebt ist, identifizieren die Systeme, was von Bedeutung ist.

    Diese Unterscheidung ist wichtig.

    Für Marken ist das Ziel nicht allein die Reichweite. Es ist Glaubwürdigkeit. Es ist Resonanz. Es geht um kulturelle Legitimität. Durch die Darstellung der Leistungen von Künstlern über verschiedene Engagement-Ebenen hinweg, einschließlich wiederholter Wiedergabe, Interaktion mit der Community, geografischer Cluster, Lifestyle-Affinitäten und Überschneidungen von Markenkategorien, ermöglichen es die Tools, Talente zu identifizieren, die sowohl Umfang als auch Tiefe bieten.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Shai Caleb Hirschson weist auf die nächste Herausforderung in der Musik- und Markeninnovation hin Deep-Learning-Infrastruktur, die Marken über ihre einzigartige mDNA mit der Musik der Welt verbindet BERLIN, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ - An der Schnittstelle von Musik, Technologie und Markenstrategie entsteht ein neues Betätigungsfeld. Es geht nicht darum, Kreativität durch Automatisierung zu ersetzen. Vielmehr sollen maschinelles Lernen und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     