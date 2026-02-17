In den letzten zwei Jahren hat sich Shai Caleb Hirschson intensiv mit der Entwicklung fortschrittlicher Tools befasst, die darauf abzielen, die Art und Weise neu zu gestalten, wie Marken musikalische Talente entdecken, bewerten und mit ihnen zusammenarbeiten. Das Ziel ist klar. über oberflächliche Kennzahlen und undurchsichtige Empfehlungen hinauszugehen. Entwickeln Sie transparente Systeme, die die globale Musikkultur durch die einzigartige mDNA einer Marke filtern, ihre musikalische DNA, ihre angestrebten Werte, ihre klangliche Identität und ihre langfristige Positionierung.

BERLIN, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- An der Schnittstelle von Musik, Technologie und Markenstrategie entsteht ein neues Betätigungsfeld. Es geht nicht darum, Kreativität durch Automatisierung zu ersetzen. Vielmehr sollen maschinelles Lernen und eine tiefgreifende KI-Integration genutzt werden, um Marken auf authentische, kulturell intelligente und für die Urheber wirtschaftlich faire Weise mit der Musik der Welt zu verbinden.

In einer von Streaming dominierten Wirtschaft ist Musik reichlich vorhanden, aber Übereinstimmung ist selten. Marken stützen sich bei der Auswahl von Künstlern oder Titeln häufig auf Trendzyklen, Bauchgefühl oder begrenzte Datensätze. Künstler wiederum haben Schwierigkeiten, auf faire, datengestützte und strategisch abgestimmte Weise Zugang zu Markenökosystemen zu erhalten. Die Infrastruktur, die derzeit entwickelt wird, soll beide Seiten dieser Gleichung lösen.

In Zusammenarbeit mit preisgekrönten Ingenieuren, interdisziplinären Teams und akademischen Partnern, darunter die Goldsmiths University, hat sich Hirschson auf die Entwicklung von Frameworks für maschinelles Lernen konzentriert, die die Tiefe des Publikums, kulturelle Signale, Verhaltensdaten und kontextbezogene Nutzungsmuster analysieren. Anstatt lediglich zu ermitteln, was beliebt ist, identifizieren die Systeme, was von Bedeutung ist.

Diese Unterscheidung ist wichtig.

Für Marken ist das Ziel nicht allein die Reichweite. Es ist Glaubwürdigkeit. Es ist Resonanz. Es geht um kulturelle Legitimität. Durch die Darstellung der Leistungen von Künstlern über verschiedene Engagement-Ebenen hinweg, einschließlich wiederholter Wiedergabe, Interaktion mit der Community, geografischer Cluster, Lifestyle-Affinitäten und Überschneidungen von Markenkategorien, ermöglichen es die Tools, Talente zu identifizieren, die sowohl Umfang als auch Tiefe bieten.