    AKTIE IM FOKUS

    Ottobock nach Zahlen mit Berg- und Talfahrt

    • Ottobock-Aktien fallen; Ausblick drückt 2026!!
    • Kurs fiel nahe Rekordtief, zuletzt 56,05 -15%.
    • Lob für Zahlen; Umsatzprognose 2026 zu niedrig
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ottobock sind am Dienstag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen unter Druck geraten. Als Stimmungsbremse erwies sich der Ausblick für das neue Jahr. Die Papiere des Prothesenherstellers hatten sich im frühen Handel zunächst um fast 9 Prozent auf 62,90 Euro erholt, der Schwung ließ aber schnell nach. Bei einem Kurs von 56,05 Euro notierten sie zuletzt gut drei Prozent im Minus.

    Das Rekordtief von 54,85 Euro aus der Vorwoche rückt damit wieder näher. Seit dem Börsengang im Oktober 2025 zu einem Ausgabepreis von 66 Euro haben die Anteilsscheine nun rund 15 Prozent verloren.

    Experten lobten zwar grundsätzlich die Resultate, Analyst Richard Felton von Goldman Sachs störte jedoch der Umsatzausblick für 2026. Er liege leicht unter den Erwartungen und dem mittelfristig vom Unternehmen angestrebten Wachstumstempo.

    Der Analyst hält das Ziel zwar eher für vernünftig und konservativ, in Verbindung mit dem trägen vierten Quartal könnte es aber zu Korrekturen am Konsens führen./ag/mis/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 56,25 auf Tradegate (17. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 86,00EUR was eine Bandbreite von +34,55 %/+56,36 % bedeutet.




