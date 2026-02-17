Ölpreise geben nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag nachgeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 67,88 US-Dollar. Das waren 76 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März lag bei 63,01 Dollar. Am Montag war in den USA Feiertag.

Händler blicken auf die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. In Genf wollen Delegationen beider Staaten heute ihre Gespräche unter Vermittlung des Golfstaats Oman fortsetzen. Die indirekten Gespräche zwischen Irans Außenminister Abbas Araghtschi und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff finden laut iranischen Medien in der omanischen Botschaft statt. US-Präsident Donald Trump sagte zu Journalisten, dass er indirekt in diese Gespräche involviert sein werde.