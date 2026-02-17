    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Erneut Gewinnen - Britische Anleihen profitieren von Jobdaten

    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag weiter zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 129,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,73 Prozent.

    In dem aktuell unsicheren Umfeld bleibt damit die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren hoch. Sie profitieren davon, dass es den Aktienmärkten aktuell an Schwung fehlt. So zeigt die Berichtssaison der Unternehmen weiterhin gemischte Ergebnisse, und die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz (KI) bleiben präsent. Es wird befürchtet, dass traditionelle Geschäftsmodelle durch KI gefährdet werden können.

    Auch europaweit legten die Anleihekurse zu. Besonders deutlich waren die Aufschläge in Großbritannien, nachdem Daten zum Arbeitsmarkt die Renditen zusätzlich unter Druck gesetzt hatten. So schwächte sich das Lohnwachstum überraschend deutlich ab. Zudem erhöhte sich die Arbeitslosenquote unerwartet etwas. Damit steigt aus Sicht von Finanzmarktakteuren die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of England den Leitzins in diesem Jahr zweimal senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

    Am späten Vormittag richtet sich der Fokus auf die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland. Die ZEW-Umfrage dürfte wie schon der Sentix-Index in der letzten Woche sowohl bei der aktuellen Lage als auch den Erwartungen eine spürbare Verbesserung ausweisen, hieß es von den Fachleuten der Dekabank.

    Da die Lagebeurteilung seit einigen Monaten bereits auf grottenschlechtem Niveau eingestuft worden sei, bedarf es laut den Experten für eine Stimmungsaufbesserung nur kleiner Impulse. Diese sollten mit der Aussicht auf langsam greifende staatliche Maßnahmen mittlerweile absehbar sein. Dementsprechend sollten auch die Erwartungen ausbaufähig sein./la/jsl/mis




    dpa-AFX
