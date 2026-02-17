Aroundtown Aktie - Kurs legt am 17.02.2026 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aroundtown Aktie. Mit einer Performance von +4,92 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Aroundtown Aktie. Nach einem Plus von +1,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,9440€, mit einem Plus von +4,92 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der Kurs der Aroundtown Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,27 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aroundtown Aktie damit um -1,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,71 %. Im Jahr 2026 gab es für Aroundtown bisher ein Plus von +5,89 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,65 % geändert.

Aroundtown Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,30 % 1 Monat +2,71 % 3 Monate -10,27 % 1 Jahr +5,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aroundtowns Aktienrückkauf (4.463.763 Aktien), die Erwartung eines Durchbruchs über 3,00 € und kurzfristige Kursziele (3–4 €), positive Bewertung des ARP, Management-Stellungnahme zum WiWo-Artikel sowie Pläne zur Umwandlung leerstehender Büroflächen in Serviced Apartments/Wohnen. Diskutiert werden außerdem Büroexposure (~38%), mögliche KI-Risiken und die Rolle des Artikels beim jüngsten Kursrückgang.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aroundtown eingestellt.

Informationen zur Aroundtown Aktie

Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,41 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,99 %. TAG Immobilien notiert im Plus, mit +1,69 %. LEG Immobilien notiert im Plus, mit +1,49 %. Vonovia legt um +1,81 % zu

Aroundtown Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aroundtown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aroundtown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.