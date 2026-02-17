    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown

    Besonders beachtet!

    409 Aufrufe 409 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aroundtown Aktie - Kurs legt am 17.02.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Aroundtown Aktie bisher um +4,92 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Aroundtown Aktie.

    Besonders beachtet! - Aroundtown Aktie - Kurs legt am 17.02.2026 stark zu
    Foto: Aroundtown SA

    Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Aroundtown aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aroundtown Aktie. Mit einer Performance von +4,92 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Aroundtown Aktie. Nach einem Plus von +1,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,9440, mit einem Plus von +4,92 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    33.338,77€
    Basispreis
    2,12
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.219,12€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Aroundtown Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,27 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aroundtown Aktie damit um -1,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,71 %. Im Jahr 2026 gab es für Aroundtown bisher ein Plus von +5,89 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,65 % geändert.

    Aroundtown Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,30 %
    1 Monat +2,71 %
    3 Monate -10,27 %
    1 Jahr +5,25 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aroundtowns Aktienrückkauf (4.463.763 Aktien), die Erwartung eines Durchbruchs über 3,00 € und kurzfristige Kursziele (3–4 €), positive Bewertung des ARP, Management-Stellungnahme zum WiWo-Artikel sowie Pläne zur Umwandlung leerstehender Büroflächen in Serviced Apartments/Wohnen. Diskutiert werden außerdem Büroexposure (~38%), mögliche KI-Risiken und die Rolle des Artikels beim jüngsten Kursrückgang.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aroundtown eingestellt.

    Zur Aroundtown Diskussion

    Informationen zur Aroundtown Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,41 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 17.02. - FTSE Athex 20 stark +2,15 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,99 %. TAG Immobilien notiert im Plus, mit +1,69 %. LEG Immobilien notiert im Plus, mit +1,49 %. Vonovia legt um +1,81 % zu

    Aroundtown Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Aroundtown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aroundtown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aroundtown

    +14,04 %
    +12,70 %
    +19,90 %
    -11,02 %
    +4,99 %
    +11,08 %
    -52,55 %
    -9,32 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Aroundtown Aktie - Kurs legt am 17.02.2026 stark zu Am heutigen Handelstag konnte die Aroundtown Aktie bisher um +4,92 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Aroundtown Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     