Grüne werfen Reiche Untätigkeit bei Gasversorgung vor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen haben Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wegen des geringen Gasfüllstands in Deutschland Untätigkeit vorgeworfen."Die Lage verschärft sich gerade mit Blick auf die kalte Witterung", sagte der energiepolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Michel Kellner, der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "In der Ostsee kann aufgrund von Vereisung nicht entladen werden. In Bayern sind die Speicher so leer, dass Volumen aus Österreich kommen muss. Ohne die gute Vorsorge unserer Nachbarn wäre es knapp", sagte Kellner."Wirtschaftsministerin Reiche hat unsere Warnungen seit August weggelächelt", sagte er. "Heute muss sie erklären, welche Maßnahmen sie nun für die kommende Heizsaison ergreifen will. Ein normaler Winter darf nicht solche Risiken verursachen", sagte Kellner. Reiche soll sich auf Beantragung der Grünen an diesem Dienstag um 17:30 Uhr in einer nichtöffentlichen Videokonferenz den Fragen des Bundestags-Wirtschaftsausschusses stellen. Auf Wunsch Reiches wird auch der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, teilnehmen.