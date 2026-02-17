    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Wirtschaft

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grüne werfen Reiche Untätigkeit bei Gasversorgung vor

    Wirtschaft - Grüne werfen Reiche Untätigkeit bei Gasversorgung vor
    Foto: Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen haben Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wegen des geringen Gasfüllstands in Deutschland Untätigkeit vorgeworfen.

    "Die Lage verschärft sich gerade mit Blick auf die kalte Witterung", sagte der energiepolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Michel Kellner, der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "In der Ostsee kann aufgrund von Vereisung nicht entladen werden. In Bayern sind die Speicher so leer, dass Volumen aus Österreich kommen muss. Ohne die gute Vorsorge unserer Nachbarn wäre es knapp", sagte Kellner.

    "Wirtschaftsministerin Reiche hat unsere Warnungen seit August weggelächelt", sagte er. "Heute muss sie erklären, welche Maßnahmen sie nun für die kommende Heizsaison ergreifen will. Ein normaler Winter darf nicht solche Risiken verursachen", sagte Kellner. Reiche soll sich auf Beantragung der Grünen an diesem Dienstag um 17:30 Uhr in einer nichtöffentlichen Videokonferenz den Fragen des Bundestags-Wirtschaftsausschusses stellen. Auf Wunsch Reiches wird auch der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, teilnehmen.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Glyphosat-Rechtsfälle (mit genanntem SCOTUS-Termin) auf Bayers Bewertung und Kurs, Kursziele und Hoffnung auf Rückkehr über 50–60€, Vorwürfe zu London-Einkäufen als Kurseinfluss, positive Reaktion auf Prognoseanhebungen, Erwähnung Dividende (0,11€) sowie technische Chartanalysen.


    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Grüne werfen Reiche Untätigkeit bei Gasversorgung vor Die Grünen haben Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wegen des geringen Gasfüllstands in Deutschland Untätigkeit vorgeworfen."Die Lage verschärft sich gerade mit Blick auf die kalte Witterung", sagte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     