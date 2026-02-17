    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Blume setzt den Rotstift an

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW im Krisenmodus: Konzern will bis 2028 60 Milliarden Euro einsparen

    Volkswagen plant bis 2028, die Kosten um 20 Prozent zu senken – rund 60 Milliarden Euro Einsparungen. Werksschließungen stehen zur Debatte, um sich gegen die Herausforderungen der Wirtschaftslage zu wappnen.

    Für Sie zusammengefasst
    Blume setzt den Rotstift an - VW im Krisenmodus: Konzern will bis 2028 60 Milliarden Euro einsparen
    Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk

    Europas größter Autobauer Volkswagen steht vor einer finanziellen Umstrukturierung. Konzernchef Oliver Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz haben ein Sparprogramm angekündigt, das bis 2028 die Kosten um 20 Prozent senken soll.

    Laut dem Manager Magazin wurde dies im Januar vor den 120 höchsten Führungskräften des Unternehmens vorgestellt. Ziel des Programms ist es, rund 60 Milliarden Euro einzusparen. Damit reagieren die Wolfsburger auf die schwächelnde Nachfrage in China, die US-Zollpolitik und das schwieriger werdende Wettbewerbsumfeld.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    96,19€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    109,73€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    CEO Blume forderte alle Führungskräfte des Konzerns auf, die Gewinnschwelle deutlich zu senken und betonte, dass das Sparziel "die Ambition" des Unternehmens sei. Ein Kommentar des Unternehmens lag zunächst nicht vor. Die Ratingagentur S&P hatte erst vor Weihnachten den Ausblick für Volkswagen auf "negativ" gesenkt und auf mögliche Risiken hinsichtlich der finanziellen Kennziffern hingewiesen. Trotz der kürzlich angekündigten Barreserve von sechs Milliarden Euro durch Finanzchef Antlitz bleibt die Finanzlage angespannt.

    Volkswagen (VW) Vz

    +0,29 %
    +0,99 %
    +3,28 %
    +5,02 %
    +0,99 %
    -21,68 %
    -37,49 %
    +0,00 %
    +2.162,32 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Volkswagen ist im Wettbewerb mit lokalen Konkurrenten in China zunehmend unter Druck geraten. Die deutschen Autobauer kämpfen mit einer Preisspirale, die durch die aggressive Preispolitik chinesischer Hersteller angeheizt wird. Ein Unternehmensprecher kündigte an, dass CEO Blume bei der Veröffentlichung der Jahresergebnisse am 10. März weitere Details zum Sparplan bekanntgeben werde. Die Pläne zur Kostensenkung stehen im Kontext der fortlaufenden Umstrukturierung des Konzerns, der bis 2030 rund 35.000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen will.

    Das geplante Sparvolumen soll durch eine Vielzahl von Maßnahmen erreicht werden. Im Vorfeld des Sparplans wurde jedoch eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat getroffen, die betriebsbedingte Kündigungen und Werkschließungen ausschließt. Betriebsratschefin Daniela Cavallo wies darauf hin, dass die Maßnahmen mit Blick auf die Beschäftigten sozialverträglich umgesetzt werden sollen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 102,8EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 107,94, was eine Steigerung von +5,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Blume setzt den Rotstift an VW im Krisenmodus: Konzern will bis 2028 60 Milliarden Euro einsparen Volkswagen plant bis 2028, die Kosten um 20 Prozent zu senken – rund 60 Milliarden Euro Einsparungen. Werksschließungen stehen zur Debatte, um sich gegen die Herausforderungen der Wirtschaftslage zu wappnen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     