    Beko kündigt Geschäftsführerwechsel an; strategische Kontinuität und Nachhaltigkeit bleiben Kernprioritäten

    ISTANBUL, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Beko (Arçelik A.Ş.) (Bloomberg: ARCLK TI) gab heute bekannt, dass Hakan Bulgurlu im Zuge der nächsten Hauptversammlung des Unternehmens als Geschäftsführer zurücktritt und damit eine 11-jährige Amtszeit beendet. Bulgurlu hat das Unternehmen durch eine Phase signifikanter internationaler Expansion sowie  einer Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit geführt. Sein Nachfolger wird Can Dinçer, derzeit Geschäftsführer von Arçelik Türkiye und Chief Commercial Officer für Südasien und die Türkei.

    Hakan Bulgurlu

    Bulgurlu, der seit 32 Jahren zur Koç Group gehört, wird bis Juni 2026 im Verwaltungsrat von Beko B.V. bleiben, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Er wird außerdem seine Amtszeit als Präsident von APPLiA, dem europäischen Verband der Hausgeräteindustrie, abschließen.

    Dieser Führungswechsel folgt einem strukturierten Nachfolgeplan, der die strategische Kontinuität sicherstellen und die Position von Beko als globalen Hausgerätehersteller weiter stärken soll.

    Neue Führung mit umfassender internationaler Managementerfahrung

    Can Dinçer hatte in seiner 33-jährigen Karriere, die die Türkei, Europa, Nord- und Südamerika sowie den Asien-Pazifik-Raum umfasste, mehrere Führungspositionen in den internationalen Einheiten von Beko inne. Während seiner Amtszeit spielte Dinçer eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Marktposition des Unternehmens in der Türkei und bei der Erzielung eines konstanten Wachstums der Geschäftsergebnisse. Er war außerdem maßgeblich daran beteiligt, eine stabile Geschäftsentwicklung in Südasien zu sichern, indem er die Umsetzungsqualität und kundenorientierte Strategien in unterschiedlichen und wettbewerbsintensiven Märkten stärkte.

    Erfolgsbilanz: internationales Wachstum und Führungsstärke in der Nachhaltigkeit

    Während Bulgurlus Amtszeit stärkte Beko seine globale Präsenz und baute seine Wettbewerbsposition in Europa und darüber hinaus aus durch Akquisitionen, strategische Partnerschaften sowie Integrationen in mehreren Regionen – darunter Singer in Bangladesch, Dawlance in Pakistan, Voltas Beko in Indien sowie Arçelik-Hitachi im Asien-Pazifik-Raum. Die Gründung von Beko Europe und die Integration der MENA-Aktivitäten von Whirlpool stärkten die Größe und Marktpräsenz des Unternehmens weiter.

    In diesem Zeitraum wurde Nachhaltigkeit stärker in die langfristige Strategie des Unternehmens integriert, wobei die Klimaziele an internationale Standards angepasst und die betrieblichen Abläufe an den Fertigungsstandorten verbessert wurden. Bulgurlu vertrat die Ansicht, dass Klimaverantwortung und wirtschaftlicher Erfolg sich gegenseitig verstärken.

