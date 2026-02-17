    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DIHK

    Wirtschaft kommt nur in Trippelschritten voran

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschaft erholt sich nur in Trippelschritten
    • DIHK: 2026-Wachstum 1%; Exporterwartung leicht
    • Investitionen vorrangig Ersatz; Innovationstief
    DIHK - Wirtschaft kommt nur in Trippelschritten voran
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft kommt nur langsam aus der Krise. Die Stimmung helle sich geringfügig auf, bleibe aber trübe, sagte Helena Melnikov, Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer, in Berlin. Es gehe nur in Trippelschritten nach oben. Die Breite der Unternehmen kämpfe mit hohen Standortkosten, einer schwachen Inlandsnachfrage und geopolitischen Unsicherheiten wie der US-Zollpolitik.

    Zu Jahresbeginn zeigt sich lediglich eine geringfügige Besserung der Geschäftslage, wie eine DIHK-Umfrage unter rund 26.000 Unternehmen ergab. Etwas Hoffnung machten die Exporterwartungen. 22 Prozent der Unternehmen rechneten in den kommenden zwölf Monaten mit steigenden Ausfuhren, das seien drei Prozentpunkte mehr als im Herbst.

    Prognose angehoben

    Der DIHK hob seine Konjunkturprognose leicht an und rechnet nun für 2026 wie die Bundesregierung mit einem Wachstum von einem Prozent. Das liege allerdings zu einem großen Teil auf Statistik- und Kalendereffekten. So gibt es in diesem Jahr mehr Arbeitstage, weil Feiertage auf Wochenenden fallen. International sei Deutschland beim Wachstum abgehängt. Im November hatte die DIHK für 2026 noch ein Wachstum von 0,7 Prozent erwartet. Stützend wirkten sich die staatlichen Milliardenausgaben für Infrastruktur und Verteidigung aus.

    Firmen investieren wenig

    Die Unternehmen bleiben laut Umfrage bei ihren Investitionsabsichten im Inland weiterhin sehr zurückhaltend. Die Firmen investierten vorrangig in Ersatzbedarf, also etwa den Ersatz von Maschinen, sagte Melnikov. Es gebe aber einen Tiefstand bei Investitionen in Innovationen.

    Die schlechte Stimmung sei schon längst auf dem Arbeitsmarkt angekommen, konstatierte die DIHK. 12 Prozent der Firmen planen laut Umfrage, ihren Personalbestand auszuweiten, während 23 Prozent von einem Rückgang ausgehen./hoe/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
