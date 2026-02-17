GOLDMAN SACHS stuft Ottobock auf 'Buy'

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOttobock AktievorwärtsNachrichten zu Ottobock
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick des Prothesenherstellers für 2026 sei etwas mau ausgefallen, schrieb Richard Felton am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Er liege leicht unter den Erwartungen und dem mittelfristig vom Unternehmen angestrebten Wachstumstempo. Der Analyst hält die Ziele zwar für vernünftig und konservativ, in Verbindung mit dem eher trägen vierten Quartal könnten sie allerdings zu Korrekturen am Konsens führen. Die mittelfristigen Ziele seien indes grundsätzlich bestätigt worden./ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:36 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,01 % und einem Kurs von 55,00EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Richard Felton
    Analysiertes Unternehmen: Ottobock
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 100
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



