Barclays belässt Nordex auf 'Equal Weight' - Ziel 15,80 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 33,92 auf Tradegate (17. Februar 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +4,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,95 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -55,41 %/+12,96 % bedeutet.