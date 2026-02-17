ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Nordex auf 'Equal Weight' - Ziel 15,80 Euro
- Barclays: Nordex 'Equal Weight', Ziel 15,80€ .
- Wind-Wunder DE bald erreicht, Netz gesättigt .
- Auktionsvolumen nach 2026 sinkt, China droht .
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 15,80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das "Wind-Wunder" in Deutschland könnte dicht am Höhepunkt sein, schrieb Vlad Sergievskii am Dienstag. Der historische Ausbau der Windenergie werde in den kommenden Jahren zwar weiter zunehmen, aber das Netz hierzulande sei bereits mit Windenergie gesättigt. Zudem rechnet er mit sinkenden Auktionsvolumina nach 2026 und möglichem Druck auf die Turbinenpreise. Die Chinesen sieht der Analyst obendrein als "echte Bedrohung" an./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 03:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 33,92 auf Tradegate (17. Februar 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +4,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,95 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -55,41 %/+12,96 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 15,80 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nu ist sie weg, und der Kurs klettert wieder. Hatte wohl keine Flagge zur Hand, für die Fahnenstange. Reisende soll man nicht aufhalten....
REDE DES US-PRÄSIDENTEN
„Windmühlen für dumme Leute“ – Trump rechnet in Davos mit Europas Politik ab
Hochstufungen