    Wirtschaft

    Eil +++ ZEW-Konjunkturerwartungen im Februar leicht gesunken

    Eil +++ ZEW-Konjunkturerwartungen im Februar leicht gesunken
    Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im Februar etwas verschlechtert: Der entsprechende Index sank von 59,6 Zählern im Januar auf nun 58,3 Punkte. Das teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

    Verfasst von Redaktion dts
