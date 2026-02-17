Wirtschaft
Eil +++ ZEW-Konjunkturerwartungen im Februar leicht gesunken
Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im Februar etwas verschlechtert: Der entsprechende Index sank von 59,6 Zählern im Januar auf nun 58,3 Punkte. Das teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Glyphosat-Rechtsfälle (mit genanntem SCOTUS-Termin) auf Bayers Bewertung und Kurs, Kursziele und Hoffnung auf Rückkehr über 50–60€, Vorwürfe zu London-Einkäufen als Kurseinfluss, positive Reaktion auf Prognoseanhebungen, Erwähnung Dividende (0,11€) sowie technische Chartanalysen.
LuisaSchulz schrieb gestern 17:44
mitdiskutieren »
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Rick Rule sieht Nahrungsmittelsicherheit und Agrarland als strategische Assets
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Spannendes Interview über verschiedene Sektoren.
Bayer_Leidender schrieb 12.02.26, 09:43
mitdiskutieren »
Der Termin für die mündliche Anhörung vorm SCOTUS steht seit gestern fest. Sie findet am 27.04.2026 statt.
Quelle: https://www.scotusblog.com/cases/case-files/monsanto-company-v-durnell/
lale93 schrieb 10.02.26, 14:52
Dieses Jahr noch. Danach schauen mer mal😉mitdiskutieren »
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte